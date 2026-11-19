El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, realizó una fuerte denuncia pública contra el legislador provincial Damián Löffler, a quien responsabilizó por cualquier situación que pudiera afectar su integridad física, la de sus familiares y la de otros integrantes del gremio.



Durante su intervención, el dirigente sindical sostuvo que el parlamentario habría manifestado su intención de promover que sea detenido. A partir de esa afirmación, expresó su preocupación y dejó planteada públicamente su responsabilidad ante cualquier eventualidad.



«Hago responsable de mi seguridad, la de mi familia y la de mis compañeros al legislador Löffler, porque acaba de decir que me va a hacer meter preso», manifestó Catena.



En el mismo discurso, el referente docente amplió sus cuestionamientos hacia el funcionamiento de la Legislatura y mencionó situaciones que, según su planteo, estarían vinculadas con presuntos beneficios y privilegios para familiares de integrantes del ámbito parlamentario.



También recordó los enfrentamientos políticos y sindicales que mantuvo con anteriores administraciones provinciales, enmarcando el episodio en una disputa que, según sostuvo, excede cualquier diferencia de carácter personal.



Catena aseguró que no tiene intención de retroceder frente a las presiones que denunció y reafirmó su postura de sostener los reclamos y la organización colectiva del sindicato.



Finalmente, buscó diferenciar su figura de la estructura gremial y remarcó que el futuro de la organización no depende de una sola persona.



«Podrán venir contra Catena, pero el SUTEF es mucho más que Catena», concluyó.



