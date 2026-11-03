Tolhuin se prepara para una nueva edición de autos locos

La adrenalina y la diversión volverán a ser protagonistas en Tolhuin con una nueva edición de Autos Locos, una competencia que tendrá una particularidad: se desarrollará sobre ripio y promete sumar velocidad, creatividad y entretenimiento para participantes y espectadores.



La jornada está prevista para el domingo 13 de diciembre y será uno de los principales atractivos del calendario de actividades impulsado por Hombre Extremo para cerrar el año.



La programación incluye otras tres propuestas: el 8 de noviembre se realizará Extremo Kids, destinado a los más chicos; el 15 de noviembre tendrá lugar una carrera de trail de 12 kilómetros; mientras que el 20 de diciembre llegará Hombre Extremo en Pareja, una competencia de obstáculos.



De esta manera, Tolhuin tendrá cuatro encuentros que combinarán deporte, aventura, desafíos físicos y recreación, con actividades pensadas para diferentes edades y niveles de participación.



La iniciativa busca promover el encuentro comunitario y ofrecer alternativas para disfrutar al aire libre, en familia y con amigos, con el espíritu de superación y compañerismo como protagonistas.



