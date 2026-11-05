Malvinas: La comunidad Iberoamericana volvió a respaldar la Soberanía Argentina

La cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda diplomática internacional luego de que la Cumbre Iberoamericana expresara un nuevo respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las islas y solicitara al Reino Unido retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa.



El pronunciamiento fue aprobado por los ministros de Relaciones Exteriores de los 22 países que integran el espacio iberoamericano, durante un encuentro desarrollado en Madrid, España.



A través del documento, los representantes diplomáticos reafirmaron la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden las conversaciones sobre la soberanía del territorio, en cumplimiento de las resoluciones internacionales vinculadas con la cuestión.



El comunicado también destacó la disposición de Argentina para avanzar mediante el diálogo diplomático y alcanzar una solución pacífica a una controversia que permanece pendiente desde hace décadas.



El respaldo internacional se conoció en un contexto de creciente tensión por las iniciativas británicas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.



En particular, la controversia está relacionada con las licencias otorgadas por el Reino Unido a las compañías Rockhopper y Navitas para desarrollar proyectos de exploración y explotación petrolera en la zona.



Desde la posición argentina, esas autorizaciones son consideradas ilegítimas, debido a que se trata de actividades sobre recursos naturales correspondientes a un área cuya soberanía se encuentra en disputa.



El canciller Pablo Quirno celebró la aprobación del documento y sostuvo que el respaldo iberoamericano constituye una reafirmación de la posición argentina frente a las iniciativas británicas.



El funcionario también remarcó que la cuestión Malvinas representa una causa fundamental para el país y cuestionó los intentos de avanzar con proyectos hidrocarburíferos sin resolver previamente la disputa de soberanía.



Por otra parte, Argentina reiteró su voluntad de retomar las negociaciones por la vía diplomática y pacífica, en consonancia con los planteos que viene realizando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.



El posicionamiento internacional vuelve a poner en discusión la necesidad de encontrar una salida al conflicto colonial y abre un nuevo capítulo en el reclamo argentino por el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas.



La Comunidad Iberoamericana está integrada por Argentina, España, Portugal, Andorra, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.



La declaración representa un nuevo respaldo diplomático al reclamo argentino y refuerza el pedido para que el Reino Unido se siente nuevamente a negociar una solución sobre la soberanía de las Islas Malvinas.





