Ushuaia tendrá un simulacro de tsunami el 11 de noviembre: cómo identificar las zonas seguras

Ushuaia se prepara para realizar un simulacro de evacuación ante un posible tsunami, previsto para el próximo 11 de noviembre, con el objetivo de poner a prueba los mecanismos de respuesta y fortalecer el conocimiento de la comunidad frente a una emergencia de estas características.

En ese marco, quedó habilitada una página web interactiva que reúne información sobre el operativo, las etapas del ejercicio, las recomendaciones para los vecinos y las indicaciones destinadas a instituciones y establecimientos educativos.

El simulacro comprenderá un sector delimitado entre la intersección de las calles Tolhuin y Kuanip hasta Laserre, en el área comprendida entre Maipú y Gobernador Paz, incluyendo distintos puntos del casco céntrico y zonas aledañas.

Una de las principales herramientas disponibles es la aplicación Zona Segura TDF, desarrollada por la Infraestructura de Datos Espaciales de Tierra del Fuego (IDE-TDF), que permite consultar mediante un mapa si una ubicación se encuentra dentro del área alcanzada por la evacuación.

Además, la plataforma identifica las calles y los pasajes peatonales señalizados para llegar a los sectores seguros, e incorpora teléfonos de emergencia y la posibilidad de informar observaciones sobre los recorridos establecidos.

También ofrece la posibilidad de obtener una constancia de participación. Para utilizar la función de geolocalización, los usuarios deberán tener activado el GPS de sus dispositivos y autorizar el acceso a su ubicación.

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Durante el ejercicio se activarán alarmas sonoras que advertirán sobre el escenario hipotético de tsunami. Quienes se encuentren dentro del perímetro establecido deberán evacuar a pie hacia las zonas seguras, respetando las indicaciones del personal que participará del operativo.

Desde Protección Civil destacaron la importancia de que los vecinos se informen con anticipación, reconozcan las vías de evacuación y conozcan los puntos seguros antes de la realización del simulacro.

La página ya se encuentra disponible para consultar los detalles del operativo:

[https://simulacro-tsunami.pages.dev/](https://simulacro-tsunami.pages.dev/?utm_source=chatgpt.com)



