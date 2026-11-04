Dictarán una capacitación virtual sobre trastornos del neurodesarrollo

La propuesta comenzará el 11 de noviembre y estará abierta a toda la comunidad fueguina. A lo largo de tres encuentros virtuales, se ofrecerán conocimientos y herramientas para fortalecer el abordaje y acompañamiento de personas con trastornos del neurodesarrollo.
Hace 41 minutos Locales

Una nueva instancia de formación en el ámbito de la salud comenzará el próximo 11 de noviembre con la capacitación “Trastornos del Neurodesarrollo: Herramientas para su abordaje”, que se desarrollará a través de una plataforma virtual.

La iniciativa es impulsada en conjunto con el Ministerio Público de la Defensa y la Universidad Nacional de La Plata, como parte de las Propuestas Académicas Universitarias en Salud 2026.

La actividad estará destinada a todas las personas interesadas de Tierra del Fuego, sin limitarse exclusivamente a profesionales del área sanitaria.

El cursado incluirá tres encuentros sincrónicos, concebidos para profundizar conocimientos sobre los trastornos del neurodesarrollo y brindar herramientas que contribuyan a su comprensión y abordaje.

Uno de los ejes centrales será promover una mirada integral sobre las distintas situaciones que atraviesan las personas con desafíos en su desarrollo, poniendo en valor la importancia del acompañamiento y la formación.

A través de esta propuesta también se busca generar espacios de intercambio y reflexión que permitan ampliar los recursos disponibles para abordar estas problemáticas en diferentes ámbitos de la comunidad.

La capacitación representa una nueva oportunidad de acceso a contenidos universitarios vinculados con la salud y el desarrollo de herramientas para el acompañamiento de las personas.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse mediante el formulario disponible en \*\*[https://bit.ly/41H03pV\*\*](https://bit.ly/41H03pV**?utm_source=chatgpt.com).

La propuesta cuenta con resolución ministerial en trámite.


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