La Armada Argentina renovó el faro les éclaireurs en el Canal Beagle

La intervención incluyó la renovación integral de la pintura exterior, utilizando materiales de alta resistencia preparados para soportar las condiciones climáticas extremas de la región. También se realizaron tareas sobre los sistemas eléctricos y de iluminación para asegurar el funcionamiento permanente de la señal luminosa.



Los trabajos estuvieron a cargo de la División Balizamiento de la Base Naval Ushuaia, con el apoyo de las unidades de superficie de la División Patrullado Austral. Las tareas demandaron extensas jornadas de trabajo en el entorno marítimo donde se encuentra emplazado el faro.



Con su tradicional torre pintada de rojo y blanco, Les Éclaireurs constituye una de las postales más representativas de Ushuaia y un atractivo habitual para quienes realizan excursiones náuticas por el canal Beagle.



Sin embargo, su importancia va más allá de su valor turístico. La estructura cumple una función esencial como referencia para las embarcaciones que ingresan y salen del puerto de Ushuaia y para el tránsito marítimo que atraviesa el canal.



El faro fue construido por la Armada Argentina y entró en servicio el 23 de diciembre de 1920. Desde entonces, lleva más de un siglo acompañando la actividad marítima en el extremo sur del país.



La renovación permite preservar tanto su valor histórico y patrimonial como su función en materia de seguridad para la navegación, manteniendo en condiciones uno de los símbolos más reconocidos de Tierra del Fuego.

