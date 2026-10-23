Tierra del Fuego habilitó una plataforma para consultar zonas habilitadas para hacer fuego

Una nueva plataforma digital permite acceder a información actualizada sobre el riesgo de incendios en Tierra del Fuego y conocer las condiciones para realizar actividades al aire libre de manera segura.



El sitio reúne datos sobre el índice diario de peligrosidad de incendios, las condiciones de viento y temperatura, y el listado de espacios autorizados para encender fuego en distintos puntos de la provincia.



La herramienta abarca las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, y está destinada tanto a residentes como a turistas que realizan actividades recreativas en espacios naturales.



La iniciativa busca reforzar las medidas de prevención y facilitar la consulta de información antes de organizar salidas, campamentos o reuniones al aire libre.



La plataforma se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.tierradelfuego.gob.ar/sitios-habilitados-para-hacer-fuego/



La información complementa los reportes diarios que se difunden a través de redes sociales, canales de WhatsApp y cartelería preventiva ubicada en los accesos a las rutas.



**Restricciones según el nivel de peligrosidad**



Uno de los aspectos centrales es que la posibilidad de encender fuego depende del índice diario de peligrosidad. Cuando el nivel se encuentra en rojo, está prohibido hacer fuego, incluso en aquellos sectores que habitualmente están habilitados.



Además, la existencia de fogones o instalaciones destinadas a ese fin no implica que puedan utilizarse en cualquier circunstancia. La autorización depende de que el lugar figure en el listado oficial y de que las condiciones del día lo permitan.



La consulta previa de la plataforma constituye una medida importante para reducir los riesgos y evitar situaciones que puedan derivar en incendios forestales, especialmente durante las temporadas de mayor circulación de personas en áreas naturales.



Las autoridades recomiendan verificar el nivel de peligrosidad antes de cada salida y respetar las restricciones vigentes para proteger el ambiente, la infraestructura y la seguridad de la población.



