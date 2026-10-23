PAMI cubre al 100% los insumos para personas con diabetes: cuáles son y cómo solicitarlos

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) contempla la cobertura del 100% de determinados insumos destinados al tratamiento de la diabetes. El beneficio busca facilitar el acceso a materiales indispensables para el seguimiento de la enfermedad y la administración de insulina.



La cobertura incluye tiras reactivas para medir los niveles de glucosa en sangre, lancetas, agujas descartables para punción digital, agujas y jeringas para insulina, y lapiceras para aplicar esta medicación.



La cantidad de insumos entregados depende de las necesidades de cada afiliado y de las condiciones establecidas para la prestación. En caso de requerir una cantidad superior a la habitual, será necesario presentar documentación adicional que justifique el pedido.



Cómo solicitar los insumos gratuitos



La gestión puede realizarse por internet desde un celular, una computadora o una tablet. El trámite puede ser iniciado por la propia persona afiliada, un familiar o su apoderado.



Para comenzar, es necesario contar con la siguiente documentación:



* Documento Nacional de Identidad (DNI).



* Credencial de afiliación a PAMI.



* Receta médica electrónica.



* Estudios de laboratorio requeridos para la inscripción o actualización en el padrón.



La inscripción debe renovarse cada año

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Uno de los requisitos fundamentales para acceder a los insumos es estar incorporado al Padrón de personas con Diabetes de PAMI. La inscripción debe gestionarse a través del médico de cabecera y actualizarse anualmente.



Para completar el procedimiento, se solicitan análisis recientes de hemoglobina glicosilada (HbA1c) y glucemia. Los resultados deben estar firmados por un profesional bioquímico.



El médico de cabecera debe adjuntar digitalmente las constancias de los estudios correspondientes, tanto para las nuevas incorporaciones como para las renovaciones del registro.



De esta manera, los afiliados que necesiten estos materiales pueden gestionar la cobertura y mantener actualizada su documentación para continuar accediendo a los elementos contemplados en la prestación.



La información oficial y el acceso al trámite están disponibles en el sitio de PAMI: [Consultar cobertura de insumos para diabetes](https://www.pami.org.ar/tramite/tiras-reactivas?utm_source=chatgpt.com).



