La 6ª Expo Agroproductiva reunirá a productores y emprendedores en la Misión Salesiana

La histórica Misión Salesiana volverá a convertirse en escenario de uno de los encuentros productivos y culturales más importantes de la Patagonia Austral. El sábado 7 y domingo 8 de noviembre se realizará la sexta edición de la Expo Agroproductiva, una propuesta que reunirá producción local, tradiciones rurales, gastronomía y actividades para toda la familia.

Durante ambas jornadas, de 12 a 20 horas, el público podrá recorrer distintos espacios destinados a productores, emprendedores, artesanos, cooperativas, instituciones y empresas que compartirán sus experiencias, productos y proyectos vinculados al desarrollo económico regional.

La exposición contará con representantes de Río Grande, Tolhuin, Ushuaia y Río Gallegos, ampliando la participación de distintos sectores productivos de la Patagonia Austral. La articulación con el Mercado del Atlántico permitirá generar nuevos espacios de comercialización, intercambio y vinculación entre los participantes.

Uno de los principales objetivos del encuentro será visibilizar el potencial de la producción regional, promover el agregado de valor en origen y fortalecer las alternativas económicas vinculadas a la soberanía alimentaria.

La propuesta también incluirá iniciativas industriales relacionadas con la economía circular, la innovación y el aprovechamiento de recursos, con el propósito de mostrar experiencias que permitan diversificar las actividades productivas y generar nuevas oportunidades de trabajo.

Las actividades comenzarán el sábado con el tradicional desfile por el Día de la Tradición, que tendrá como destino la Misión Salesiana y se realizará en homenaje al padre José Zink, una figura vinculada a la historia y la identidad de la zona.

A las 13 horas está previsto el acto central de apertura de la Expo, mientras que a las 14 se desarrollará el acto campestre en el campo de doma. Allí tendrá lugar un desfile de caballos y un gran pericón popular abierto a toda la comunidad.

Las destrezas criollas y las jineteadas serán otros de los grandes atractivos de esta edición. Entre las actividades previstas se destacan las competencias clasificatorias para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027, además de la segunda fecha provincial de destrezas criollas.

La gastronomía tendrá un espacio destacado con patios de comidas, patio cervecero, cordero al palo y propuestas de cocina en vivo elaboradas con productos regionales. También habrá juegos campestres y diferentes actividades recreativas destinadas a las familias.

En el escenario musical se presentarán artistas de Tierra del Fuego y Chile, con una programación que buscará poner en valor las expresiones culturales de la región.

Entre los espectáculos anunciados se encuentra “Llego cantando”, el homenaje a Mercedes Sosa a cargo de la Orquesta Municipal Kayén, que volverá a presentarse ante el público en el marco de esta celebración.

La formación y el intercambio de conocimientos también tendrán un lugar importante durante las dos jornadas. Se desarrollarán capacitaciones, charlas y encuentros destinados a productores, emprendedores y personas interesadas en incorporar herramientas para fortalecer sus proyectos.

En ese marco, se realizarán talleres vinculados al programa Soberanía Alimentaria en Casa, con propuestas para aprender a iniciar o mejorar huertas familiares y acceder a plantines para impulsar la producción de alimentos en los hogares.

Además, se sumarán actividades formativas impulsadas por el INTA, Hidro Grande y la Federación Cannábica Fueguina, junto con charlas y experiencias compartidas por emprendedores de distintas localidades fueguinas.

Los espacios de capacitación buscarán acercar conocimientos prácticos, promover el intercambio de experiencias y generar nuevas iniciativas productivas, fortaleciendo los vínculos entre instituciones, emprendimientos y la comunidad.

La Expo también permitirá conocer el trabajo que desarrollan durante el año distintos productores y emprendedores de la región, muchos de los cuales sostienen sus actividades a partir del esfuerzo familiar, la incorporación de conocimientos y la búsqueda de nuevos canales de comercialización.

En un contexto económico complejo, el fortalecimiento de la producción local y la generación de oportunidades laborales adquieren especial relevancia. La posibilidad de producir alimentos, desarrollar emprendimientos y agregar valor a los recursos regionales aparece como uno de los desafíos centrales para avanzar hacia una economía con mayor diversidad.

La soberanía alimentaria será uno de los conceptos transversales del encuentro. No solamente desde la producción de alimentos, sino también desde la generación de empleo, el arraigo territorial, el desarrollo de pequeños emprendimientos y la capacidad de las comunidades para fortalecer sus propios recursos.

De esta manera, la sexta Expo Agroproductiva buscará consolidarse como un espacio de encuentro para los distintos sectores que integran el entramado productivo de la Patagonia Austral.

Con una agenda que combina tradición, cultura, gastronomía, capacitación y producción, la Misión Salesiana será nuevamente el punto de reunión para compartir experiencias y mostrar el potencial de la región.

La invitación está abierta a toda la comunidad para participar el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de 12 a 20 horas, y disfrutar de dos jornadas que tendrán como protagonistas a los productores, emprendedores y las tradiciones de Tierra del Fuego.