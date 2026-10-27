Visita de autoridades navales al extremo norte de Tierra del Fuego

El puesto de vigilancia Hito 1, situado en el extremo norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, recibió la visita de autoridades de la Armada Argentina, en el marco de las actividades de supervisión de las unidades dependientes del Área Naval Austral.



La comitiva estuvo encabezada por el contraalmirante Guillermo Alberto Prada, acompañado por el capitán de navío Sebastián Mariano Carrasco. Ambos arribaron al lugar en un helicóptero Fennec perteneciente a la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros.



Durante la jornada, las autoridades mantuvieron contacto con el personal destinado en el puesto y recorrieron las instalaciones para interiorizarse sobre las tareas que se realizan en el sector.



Hito 1 constituye un punto de relevancia para las actividades de vigilancia y control del tráfico marítimo en el norte de la provincia, donde los efectivos cumplen funciones vinculadas con la presencia y el control en un área estratégica.



En este contexto, la recorrida también permitió conocer las condiciones de habitabilidad y las necesidades del personal que permanece destinado en el lugar, lejos de los principales centros urbanos.



La Armada Argentina viene impulsando mejoras en distintos puestos de vigilancia de la región. Entre ellas, se encuentran las obras inauguradas en Hito 1 en abril de 2024, destinadas a mejorar la infraestructura y las condiciones de permanencia de los efectivos.



Las tareas de puesta en valor también alcanzan a otros puntos de vigilancia, como Buen Suceso, en la bahía homónima, y Comandante Luis Piedra Buena, ubicado en la Isla de los Estados.



Estas acciones forman parte de las actividades que desarrolla la fuerza naval para sostener su presencia en sectores estratégicos de Tierra del Fuego y fortalecer las tareas de vigilancia marítima en el extremo austral del país.



