Cerraron temporalmente el paso fronterizo Río Bella Vista por un incendio en Chile

El Paso Internacional Río Bella Vista, conocido anteriormente como Radman, permanecerá cerrado temporalmente debido a un incendio registrado en las instalaciones operativas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ubicadas en el sector chileno de la frontera.

La medida preventiva fue informada por el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Tierra del Fuego, Eduardo Ariel Escobar, quien indicó que la suspensión alcanza tanto al tránsito de personas como de vehículos.

Tras conocerse el incidente, Escobar se comunicó con la coordinadora de Complejos Fronterizos de Chile, Patricia Guzmán, para transmitir la preocupación por lo ocurrido y conocer la situación en el lugar.

Según lo informado por la funcionaria chilena, no se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales. Además, agradeció la predisposición de las autoridades argentinas ante la emergencia.

El cierre se mantendrá, en principio, hasta el martes inclusive, mientras se evalúa el alcance de los daños y las condiciones de la infraestructura afectada para determinar cuándo podrá retomarse la atención habitual.

Ante esta situación, se recomienda a quienes tengan previsto viajar hacia Chile o regresar a la Argentina que utilicen el Paso Internacional San Sebastián, que continúa operando con normalidad.

Asimismo, se aconseja consultar el estado de las rutas y de los pasos fronterizos antes de iniciar el viaje, a fin de evitar inconvenientes durante el recorrido.

Se espera que el martes se emita un nuevo informe oficial con detalles sobre los trabajos realizados y una estimación de la fecha de reapertura del paso Río Bella Vista.



