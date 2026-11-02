Plantar árboles en las veredas permite acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario

Los frentistas podrán obtener una bonificación impositiva por cada ejemplar plantado frente a sus viviendas. El plazo para presentar la documentación vence el próximo 15 de diciembre y contempla un máximo de tres árboles por propiedad.
Hace 31 minutos Destacadas

Se encuentra vigente el programa que establece descuentos en el impuesto inmobiliario para los propietarios que planten árboles en las veredas de sus viviendas y asuman la responsabilidad de garantizar su mantenimiento y cuidado.

El beneficio está establecido mediante la Ordenanza N.º 3838/18 y permite acceder a una bonificación por hasta tres ejemplares plantados fuera de los límites de la propiedad privada.

Según el cronograma establecido por el Decreto N.º 995/25, los interesados tendrán tiempo de realizar el trámite hasta el 15 de diciembre inclusive.

Para solicitar el descuento deberán presentar una nota firmada por el titular del inmueble, fotografías de los árboles plantados y una copia del DNI.

La documentación puede enviarse al correo electrónico parquesyjardinesmrg@gmail.com o entregarse personalmente en la Mesa de Entrada General, ubicada en Elcano 203.

Además, se aclaró que la bonificación no se renueva automáticamente. Quienes hayan recibido este beneficio en años anteriores deberán volver a presentar la solicitud y cumplir con los requisitos para conservar el descuento durante el nuevo período.

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