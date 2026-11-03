Concejales de Río Grande analizarán los recursos y gastos previstos para 2027

El proyecto de Presupuesto Municipal 2027 comenzará a ser evaluado por el Concejo Deliberante de Río Grande a partir del miércoles 11 de noviembre. Para ello, se organizó una ronda de reuniones que permitirá revisar los recursos previstos y las partidas destinadas a cada sector de la administración.



La instancia de análisis se desarrollará con la participación de los responsables de las diferentes secretarías y organismos, quienes tendrán la oportunidad de exponer los principales aspectos de sus respectivas planificaciones para el próximo año.



El primer encuentro tendrá lugar a las 10:30 del miércoles 11, con la Secretaría de Finanzas. La jornada continuará a las 14:00 con la Secretaría de Gobierno y finalizará a las 15:30 con la presentación de Desarrollo Productivo.



Las actividades se retomarán el jueves 12 en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555. En esa oportunidad, los concejales recibirán a las áreas de Planificación, Inversión y Servicios Públicos; Salud; y Deportes, Cultura y Turismo.



El viernes 13 será el turno de Género y Desarrollo Comunitario, cuya reunión está prevista para las 10:30, y de Gestión Ciudadana, que participará a partir de las 14:00.



La agenda legislativa continuará el martes 17 de noviembre, aunque en esta oportunidad los encuentros se trasladarán a la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante.



A partir de las 10:00 está prevista la exposición del Tribunal de Cuentas Municipal, mientras que a las 11:30 se realizará la reunión con el Juzgado de Faltas.



El objetivo de estas presentaciones será obtener información detallada sobre la distribución de los fondos, las previsiones de gastos, los recursos disponibles y las acciones que cada dependencia proyecta ejecutar durante 2027.



De esta manera, el Concejo Deliberante iniciará una etapa de evaluación que permitirá a los distintos bloques legislativos examinar las prioridades presupuestarias y contar con mayores elementos para el debate del proyecto.



La discusión tendrá como eje la planificación económica del próximo ejercicio y la distribución de los recursos destinados al funcionamiento de las distintas áreas y a la prestación de servicios en la ciudad.



