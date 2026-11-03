Concejales de Río Grande analizarán los recursos y gastos previstos para 2027

El Concejo Deliberante estableció un cronograma de exposiciones para analizar el proyecto presupuestario del próximo año. Durante cuatro jornadas, los representantes de las distintas áreas deberán presentar sus previsiones económicas, necesidades operativas y objetivos de gestión.
Hace 34 minutos Locales

El proyecto de Presupuesto Municipal 2027 comenzará a ser evaluado por el Concejo Deliberante de Río Grande a partir del miércoles 11 de noviembre. Para ello, se organizó una ronda de reuniones que permitirá revisar los recursos previstos y las partidas destinadas a cada sector de la administración.

La instancia de análisis se desarrollará con la participación de los responsables de las diferentes secretarías y organismos, quienes tendrán la oportunidad de exponer los principales aspectos de sus respectivas planificaciones para el próximo año.

El primer encuentro tendrá lugar a las 10:30 del miércoles 11, con la Secretaría de Finanzas. La jornada continuará a las 14:00 con la Secretaría de Gobierno y finalizará a las 15:30 con la presentación de Desarrollo Productivo.

Las actividades se retomarán el jueves 12 en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555. En esa oportunidad, los concejales recibirán a las áreas de Planificación, Inversión y Servicios Públicos; Salud; y Deportes, Cultura y Turismo.

El viernes 13 será el turno de Género y Desarrollo Comunitario, cuya reunión está prevista para las 10:30, y de Gestión Ciudadana, que participará a partir de las 14:00.

La agenda legislativa continuará el martes 17 de noviembre, aunque en esta oportunidad los encuentros se trasladarán a la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante.

A partir de las 10:00 está prevista la exposición del Tribunal de Cuentas Municipal, mientras que a las 11:30 se realizará la reunión con el Juzgado de Faltas.

El objetivo de estas presentaciones será obtener información detallada sobre la distribución de los fondos, las previsiones de gastos, los recursos disponibles y las acciones que cada dependencia proyecta ejecutar durante 2027.

De esta manera, el Concejo Deliberante iniciará una etapa de evaluación que permitirá a los distintos bloques legislativos examinar las prioridades presupuestarias y contar con mayores elementos para el debate del proyecto.

La discusión tendrá como eje la planificación económica del próximo ejercicio y la distribución de los recursos destinados al funcionamiento de las distintas áreas y a la prestación de servicios en la ciudad.

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