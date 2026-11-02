Conmemoraron en Río Grande el 205° aniversario de la Policía Federal

En el marco del 205° aniversario de la creación de la Policía Federal Argentina, se realizó en Río Grande un acto conmemorativo para reconocer la trayectoria de la institución y la tarea que desempeñan diariamente sus integrantes.

La ceremonia tuvo lugar en el Centro Cultural Alem y contó con la presencia del intendente Martín Perez, quien acompañó la celebración junto a funcionarios de distintas áreas.

Durante el encuentro se puso en valor el compromiso, la vocación de servicio y la responsabilidad de los hombres y mujeres que integran la fuerza, cuyo trabajo forma parte de las acciones destinadas a garantizar la seguridad y el cuidado de la ciudadanía.

También participaron el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña; la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, y el subsecretario de Salud, Agustín Perez.

La conmemoración permitió destacar la importancia de las instituciones de seguridad y de la cooperación entre los distintos organismos para fortalecer el trabajo en favor de la comunidad.