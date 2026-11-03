Agredió a un policía y la justicia ordenó allanar su vivienda

Un episodio de violencia ocurrido durante la noche del lunes derivó en un procedimiento policial y posteriores medidas judiciales en un sector de Río Grande.



Todo comenzó a partir de una denuncia por el lanzamiento de piedras contra una vivienda ubicada en calle Sarmiento al 3000. Como consecuencia del ataque, un vehículo que estaba estacionado en el lugar sufrió daños.



Al intervenir en el domicilio, los efectivos policiales se encontraron con dos hombres identificados como Maximiliano Burgoa Zapata y Jonathan Burgoa Albarracín, quienes reaccionaron con insultos y amenazas hacia el personal.



En medio de la situación, Burgoa Zapata pasó de las agresiones verbales a la violencia física y golpeó en el rostro a uno de los policías que participaba del procedimiento.



Ante lo sucedido, los uniformados aprehendieron a Jonathan Burgoa Albarracín, mientras que el otro involucrado se refugió dentro de la vivienda.



La intervención continuó en el ámbito judicial y el Juzgado de Instrucción N.º 3 del Distrito Judicial Norte dispuso el allanamiento del inmueble.



Además, la autoridad judicial ordenó la detención de Maximiliano Burgoa Zapata, en el marco de las actuaciones iniciadas a partir del episodio.



