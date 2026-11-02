Un hombre de 63 años protagonizó un vuelco en la Complementaria B

El siniestro ocurrió durante la noche del domingo en la ex Complementaria B. Una camioneta Volkswagen Saveiro terminó volcada y sus dos ocupantes fueron asistidos en el lugar.
Hace 1 hora Locales

Un accidente de tránsito con vuelco se registró durante la noche del domingo en la Ruta Nacional N.º 24, conocida anteriormente como Complementaria B, en jurisdicción de Río Grande.

El hecho fue alertado al personal policial del Destacamento José Menéndez, que intervino en el lugar tras recibir el aviso del siniestro.

El vehículo involucrado fue una camioneta Volkswagen Saveiro de color blanco, conducida por un hombre de 63 años, identificado como Oscar Martín, quien viajaba acompañado por una mujer de 61 años.

Ante lo ocurrido, se solicitó la presencia de personal sanitario para asistir a los ocupantes del rodado.

El conductor fue atendido en el lugar y, de acuerdo con la información policial, no fue necesario trasladarlo al hospital local.

En tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el vuelco.

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