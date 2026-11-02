Nuevas líneas de financiamiento para transportistas y trabajadores independientes

El Banco de Tierra del Fuego avanza en el diseño de nuevas alternativas de financiamiento destinadas a distintos sectores de la economía, con especial atención a transportistas, comerciantes, empresas y trabajadores independientes.

Entre las iniciativas presentadas se encuentran líneas de créditos prendarios a tasa fija para la renovación integral de flotas de vehículos, además de opciones de financiamiento directo para asociaciones y cooperativas de choferes, orientadas a la adquisición de equipamiento y mejoras en infraestructura.

Durante el encuentro, los trabajadores plantearon la necesidad de contar con condiciones crediticias adaptadas a la realidad económica de cada actividad. En respuesta, se acordó elaborar simulaciones financieras que contemplen la capacidad efectiva de pago, con mayores plazos iniciales, la posibilidad de incorporar vehículos usados y una flexibilización de determinados requisitos.

Al respecto, Cosentino destacó la importancia de mantener un canal de diálogo permanente para construir soluciones junto a cada sector y señaló que el objetivo es acompañar los procesos de inversión teniendo en cuenta las particularidades de cada actividad.

Asimismo, se acordó sostener una agenda de trabajo para evaluar las distintas situaciones y avanzar en nuevas herramientas de asistencia. Entre las alternativas previstas figura la participación del Fondo de Garantía para facilitar avales, así como el análisis de coberturas de seguros específicas para el sector automotor y laboral.

De esta manera, se busca ampliar las posibilidades de acceso al crédito y generar condiciones que permitan fortalecer la actividad económica, facilitar inversiones y acompañar las necesidades de comerciantes, empresas y trabajadores independientes.