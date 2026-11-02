Pre Cosquín 2027: ya están definidos los artistas que representarán a Río Grande en la instancia nacional

Río Grande ya tiene a sus representantes para la próxima edición del Pre Cosquín 2027. La competencia reunió a más de 200 artistas de Río Grande, Tolhuin, Ushuaia y Santa Cruz, quienes participaron en distintas categorías de música y danza con el objetivo de obtener un lugar en el escenario mayor del folklore argentino.



La instancia clasificatoria se desarrolló en la Casa de la Cultura, donde músicos, cantantes y bailarines presentaron sus propuestas ante el jurado, en una convocatoria que volvió a poner en escena el talento folklórico de la región.



En el rubro música, los seleccionados fueron Joaquín González y Gaby Orgás, en solista vocal; el dúo “Quiero Retruco”, en dúo vocal; “Corresponsales del Barrio”, en conjunto vocal; y Facundo Agüero, quien obtuvo la clasificación con la canción inédita “Mi Patria al Sur”.



En las categorías de danza, Felipe Nieva, de Río Grande, fue elegido en solista de malambo masculino, mientras que Mayra Núñez, de Ushuaia, obtuvo la clasificación en solista de malambo femenino. También resultó seleccionado “Virago Malambo”, de Ushuaia, en conjunto de malambo.



Por su parte, Villarroel y Villalba, de Río Grande, representarán a la sede en pareja de baile tradicional. En pareja de baile estilizada fueron elegidos Fonseca y Bustamante, de Río Gallegos, mientras que la Compañía Xalpen, de Ushuaia, clasificó en conjunto de baile folklórico.



Los artistas seleccionados tendrán la oportunidad de representar a la sede Río Grande en la instancia nacional, que se desarrollará del 4 al 18 de enero de 2027 en la ciudad cordobesa de Cosquín.



La sede local cuenta con una trayectoria de más de 25 años como parte del circuito preliminar del Pre Cosquín, consolidándose como un espacio de participación y proyección para músicos y bailarines de Tierra del Fuego y otras localidades de la Patagonia.



De esta manera, los representantes regionales comenzarán el camino hacia uno de los escenarios más importantes del folklore nacional, con el desafío de llevar sus interpretaciones, composiciones y expresiones de danza a la competencia que antecede al Festival Nacional de Folklore de Cosquín.



