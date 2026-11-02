Habilitaron el padrón provisorio para las elecciones 2027: cómo consultar los datos y realizar reclamos

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón electoral provisorio de cara a las elecciones nacionales de 2027, en las que se elegirán presidente y vicepresidente de la Nación y se renovarán parcialmente las bancas del Congreso.



La consulta se encuentra disponible de manera gratuita a través de la página oficial www.padron.gob.ar, donde los electores podrán comprobar si figuran correctamente en el Registro Nacional de Electores.



El plazo para revisar la información y presentar reclamos estará abierto hasta el lunes 30 de noviembre inclusive.



En esta primera publicación, el padrón permite consultar los datos personales de cada elector, junto con la sección y el circuito electoral correspondiente. Sin embargo, todavía no se encuentran disponibles los establecimientos educativos ni los números de mesa donde se deberá emitir el voto. Esa información se conocerá cuando se publique el padrón definitivo.



Para realizar la consulta, se deberá ingresar al sitio web oficial y completar los datos solicitados: número de DNI, género y distrito electoral, correspondiente a la provincia donde figura registrado el domicilio.



Qué hacer si hay errores en los datos



En caso de detectar información incorrecta, no figurar en el registro o advertir alguna omisión, los ciudadanos podrán presentar un reclamo ante la Justicia Nacional Electoral mediante el sistema habilitado para solicitar correcciones.



También se podrán informar situaciones vinculadas con personas que no deberían estar incorporadas al padrón.



Desde la autoridad electoral recomendaron realizar esta verificación con anticipación, especialmente a quienes hayan cambiado de domicilio recientemente, para evitar inconvenientes durante los próximos comicios.



Los jóvenes que votarán por primera vez



La convocatoria también está dirigida a los jóvenes que estarán habilitados para participar por primera vez en las elecciones de 2027.



En Argentina, el derecho al voto se encuentra reconocido a partir de los 16 años. Por eso, quienes alcancen esa edad para los próximos comicios deberán verificar que sus datos estén correctamente incorporados al registro electoral.



La revisión del padrón provisorio constituye una instancia fundamental para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio sin inconvenientes.



Fuente: Cámara Nacional Electoral. infobae +2



