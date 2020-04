La Cámara de Comercio realizó sendos relevamientos

La vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, Marilina Henninger, dio a conocer los detalles de sendos relevamientos que la entidad mercantil hizo en marzo y en abril, respectivamente, y aseguró que “estamos trabajando con el Gobierno provincial para que se den las condiciones para reabrir nuestros negocios en el marco de la flexibilización. La verdad es que la situación es límite y estamos tratando de adelantar los procesos aportando desde nuestra expertisse, protocolos, plataformas y difusión”, confió la dirigente mercantil.

Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- Marilina Henninger, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, dio cuenta del trabajo que hizo el equipo especializado de la entidad mercantil en relevar a los comercios de la ciudad.

“Toda esta semana estamos trabajando para que el lunes sí o sí se abran nuevas actividades dentro de la flexibilización. La mayoría de los comercios, si no empiezan a mover caja, si no pueden abrir, se van a morir”, advirtió la dirigente mercantil.

“Desde la Cámara de Comercio realizamos sendos relevamientos, uno el 24 de marzo y otro el 3 de abril, sobre los comercios que estaban en crisis y también hicimos lo propio con nuestros socios, sobre cómo pudieron pagar los sueldos, si tuvieron o no apoyo de los bancos. Para tener un cuadro de situación. A principio de mes la situación era crítica, y se agrava minuto a minuto “ agregó Henninger.

“Con esta urgencia le estamos pidiendo al Gobierno que empiece a flexibilizar ciertas actividades, y que nos permita vender, aunque sea on line y en ese marco estamos trabajando en conjunto aportando nuestros cuadros de gente que tiene experiencia y expertisse, para que -en el marco de esta urgencia- se pueda acelerar todo el proceso en aquellas actividades que nos permitan hacer”, confió.

La Cámara de Comercio donó plataforma virtual al Gobierno

Marilina Henninger reveló que desde la entidad mercantil donaron al Gobierno de la Provincia, la plataforma virtual proactivos.com.ar “para que se releven, capaciten e inscriban todos los deliveys de la ciudad de Río Grande y de toda la provincia, porque sabemos que ya la están aplicando también en Ushuaia”.

“La intención es que se observen los protocolos de higiene y prevención y no se transformen en nuevos focos de contagio”, dijo.

Además, “hemos enviado protocolos de acción para cada actividad comercial para que la flexibilización de la actividad sea ordenada y sustentable. Nos comprometemos a observar cada regla que aporte a la sanidad de todos, pero también sabemos que la salud económica de nuestro sector, los puestos de trabajo que dependen de nosotros, están seriamente comprometidos y hay que tomar decisiones urgentes”.

Agregó que “todo lo que tenga que ver con delivery o reparto de todas aquellas actividades esenciales pero que mañana pueden ser todas aquellas que nos exceptúen y nos permitan hacer venta remota”.

Informe de situación y propuesta de flexibilización de la Cámara de Comercio, Industria y Producción Río Grande

La Vicepresidente de la Cámara de Comercio destacó que “desde el minuto cero monitoreamos la situación de los comercios y armamos informes de situación.

El primero fue el 24 de marzo. Luego, el 3/4 relevamos sobre la capacidad de pago de sueldos de nuestros socios, y el acceso a los créditos anunciados”.

Advirtió que la situación del comercio de Río Grande “está al límite. Necesitamos que se reactive la actividad comercial. Con esta premisa hemos puesto a trabajar a nuestros equipos técnicos en pos de colaborar con herramientas que permitan tomar decisiones y que sean más ágiles”.

El 24 de marzo se relevaron 347 comercios que generan 1.566 puestos de trabajo.

De este listado surgen 43 comercios de actividades exceptuadas de aislamiento y que generaban 285 puestos de trabajo.

Con la apertura de otras actividades, corralones, servicios mecánicos, venta de neumáticos, ferretería, librerías, se abrieron 30 comercios más.

“Hoy están abiertos, aunque funcionando parcialmente, 73 comercios y no podemos dar referencias de los puestos de trabajo activos porque la actividad ha mercado más de 40%.”

Situación tras 30 días de aislamiento por cuarentena

• El 25% de los comercios habilitados sufrieron bajas de más del 40% de facturación con respecto a febrero 2020.

• El 10% de los comercios manifiesta que cerrarán sus puertas porque no están en condiciones de afrontar sus compromisos inmediatos de marzo.

• Un 50% declara que pudo capear la situación de abril pero se verá muy comprometido el mes entrante.

En cuanto a la situación bancaria

El pasado 3 de abril se realizo un relevamiento de 76 comercios asociados, que arrojó los siguientes resultados ante la pregunta de si pudo pagar los sueldos:

El 51% pudo pago los sueldos del mes.

El 21% no pudo pagar los sueldos.

El 21% pagó parcialmente.

El 6,5% no respondió a la pregunta.

Ante la pregunta de si pudo acceder a los créditos anunciados

El 21% pudo acceder al crédito que le ofreció su banco.

El 32,89 % no tuvo ofrecimiento de su banco.

El 34,21% no encontró respuesta bancaria.

El 10,52% no tuvo ofrecimiento de su banco ni encontró respuesta en otros bancos.

1 persona no contestó.