«Camuzzi no hizo ningùn tipo de inversiòn porque no le interesa mejorar la calidad de vida de la gente»

Lo dijo el secretario de Representación Política, Federico Giménez, sobre las declaraciones del Gerente de Relaciones Institucionales de la empresa Camuzzi Gas del Sur, quien justificó la suba en la tarifa de gas en Tierra del Fuego. “Los aumentos van a seguir escalando si no los frenamos con una medida judicial como la que impulsa el Gobernador”, afirmó.

Vale recordar que Rodrigo Espinoza, Gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi, justificó la suba en la tarifa señalando que “el gas estaba muy muy bajo y la tarifa tenía seis años de atraso”.

“Este señor puede hacer estas declaraciones desde una Casa Central en Buenos Aires o en alguna otra provincia donde no viven las condiciones climáticas que tenemos en Tierra del Fuego, entonces es una posición muy cómoda, pero la realidad para nosotros es muy preocupante”, cuestionó Giménez.

Y enfatizó: “El Gobernador ha planteado todas las inversiones que se hicieron desde la Provincia para que muchos vecinos y vecinas de las tres ciudades tengan hoy el servicio de gas domiciliario; y desde esta empresa no se hizo ningún tipo de inversión”.

“Desde la política provincial hay una clara decisión que todos los vecinos que no tienen el servicio de gas cuenten con el mismo”, sostuvo el funcionario y detalló que “las plantas compresoras; los servicios domiciliarios o los gasoductos, todo lo hace el Gobierno provincial o los gobiernos municipales”.

Giménez cuestionó que la firma Camuzzi “solamente cobra por el servicio de traslado y mantenimiento”, de modo que “Espinoza habla desde una posición muy cómoda porque la empresa no está invirtiendo y lo que está diciendo es de mucha irresponsabilidad”.

“Las empresas privadas de este servicio no invierten porque no les interesa mejorar la calidad de vida de la gente, por lo que no podemos permitir aumentos desmedidos de hasta 1300%, por eso el Gobernador tiene mucha preocupación y ha convocado a todo el arco político y social para poder entre todos presentar un amparo colectivo en la Justicia”, concluyó.