El COE dispuso finalizar el Operativo Invierno el 15 de septiembre

El Comité de Emergencias Provincial, bajo la coordinación de la Secretaría de Protección Civil, resolvió adelantar la finalización del Operativo Invierno al 15 de septiembre, tras una reunión en la que se analizaron los informes del Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones climáticas en toda la provincia.

La medida, que inicialmente se extendía hasta el 30 de septiembre, responde a las evaluaciones realizadas sobre el estado general de rutas y caminos.

De todas maneras, se aclaró que la decisión quedará supeditada a la aparición de factores extraordinarios que pudieran modificar el escenario previsto. En particular, en las zonas altas se mantendrá la adopción de medidas de prevención para resguardar la seguridad de quienes transitan la Ruta Nacional N° 3, así como los caminos provinciales y rurales.