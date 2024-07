Cuándo será el próximo feriado en Argentina: fin de semana largo

Tras el último feriado del 9 de julio por la celebración del Día de la Independencia, surge la curiosidad sobre la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo en agosto.

Conocer con anticipación el cronograma de feriados permite a los trabajadores planificar escapadas, paseos y también disfrutar de una merecida pausa laboral. Sin embargo, los feriados no solo son días de descanso, sino también fechas para recordar a héroes del país y eventos importantes de la historia argentina.

¿Cuándo es el próximo feriado en la Argentina?

El próximo feriado está programado para el sábado 17 de agosto en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Este año la fecha cae un sábado por lo que la Cámara Argentina de Turismo (CAT) pidió al Gobierno contemplar la posibilidad de mover el feriado del 17 de agosto, al siguiente lunes 19 de agosto debido a que sin ese cambio el próximo fin de semana largo sería recién en octubre.

Dado que es no es un feriado inamovible, la jornada de asueto podría modificarse mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Con este cambio se podría favorecer al turismo interno, que durante el último fin de semana largo de junio cayó un 65% respecto al mismo feriado del año pasado, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Si no se realiza este cambio pasaría tres meses sin ningún fin de semana largo.

¿Por qué lo recordamos el 17 de agosto a San Martín?

Cada 17 de agosto se conmemora el paso a la Inmortalidad de José de San Martín, creador y comandante del Ejército de Los Andes que liberó Argentina, Chile y Perú.

El general José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes. Fue político y militar argentino. Pero, además, se destacó por ser una figura indispensable en la consolidación de los procesos independentistas de de América del Sur. Ese es el motivo por el que es llamado «Padre de la Patria» y «Libertador de Argentina, Chile y Perú».

San Martín lideró el cruce de los Andes en 1817 con el objetivo de erradicar definitivamente la dominación española en el Virreinato del Perú. Este hecho es considerado hasta el día de hoy una de las hazañas militares más destacadas del mundo.

Todos los feriados que quedan en el año

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Viernes 11 de octubre: Feriado con fines turísticos (fin de semana largo).

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (fin de semana largo).

Lunes 18 de noviembre: feriado trasladado del 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional (fin de semana largo).

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Miércoles 25 de diciembre: Navidad.