Por el beneficio al buen contribuyente, Mora se reunió con jubilados

La concejal Miriam Mora se reunió en la sala de Comisiones con un grupo de jubiladas a los efectos de explicarles como había quedado resuelto el beneficio al buen contribuyente jubilado, luego de las correcciones que se realizaron al proyecto desde la reunión del pasado miércoles. La edil marcó que “el jubilado que tenga todos los tributos al día tendría una bonificación total del 35%, desglosándose en un 15% por ser buen contribuyente, y un 20% por el pago anual”.

Río Grande.- Este lunes la concejal Miriam Mora recibió en la sala de Comisiones a un grupo de jubiladas que nuevamente llegaron al Concejo Deliberante para conocer como se había resuelto el articulado en función del beneficio al buen contribuyente, encuentro que se había pautado el pasado miércoles, durante la reunión que se realizó de la comisión de Planeamiento.

Al respecto la concejal Mora recordó que “esta reunión quedó establecida el pasado día miércoles, donde las jubiladas que vinieron hoy que fueron cuatro, vinieron para ver como habíamos resuelto este articulo concerniente al beneficio al buen contribuyente, y poder darle una excepción por estar al día en el pago de los tributos municipales”.

Puntualizó que “hoy estamos hablando de una Unidad Fiscal de 14 pesos, que es el valor de la actual gestión municipal de Gustavo Melella, pero no sabemos cuál será el valor que querrá la próxima gestión”, dijo, al tiempo que agregó que “el objetivo es que tenga un plazo de 24 meses, con ese monto como valor final, es decir con la UF de 14 pesos”.

La edil marcó que “el plazo es de 24 meses, con una UF de 14 pesos, sabiendo que estamos hablando de una canasta básica que parte entre los 50 y los 56 mil pesos, por lo cual cuatro mil unidades fiscales a 14 pesos estamos hablando de 56 mil pesos de sueldo de una persona, teniendo en cuenta que el año pasado hicimos una extensión de una ordenanza en la que subimos el piso de treinta mil pesos a cuarenta y cinco mil pesos para personas mayores de sesenta años, con un único ingreso, y única vivienda, pero nos quedaba una franja muy importante hasta los cincuenta o sesenta mil pesos, siendo que hoy la canasta básica ronda ese monto, por lo cual decidimos darles hasta cuatro mil UF”.

De esta manera Mora manifestó que “el jubilado que tenga todos los tributos al día tendría una bonificación total del 35%, desglosándose en un 15% por ser buen contribuyente, y un 20% por el pago anual, siendo que no todos realizan el pago anual, con lo cual el beneficio sería para aquellos que están al día, y sería de un 15% el beneficio en el pago de los impuestos”.

Asimismo recordó que “las jubiladas y jubilados vinieron tanto el pasado miércoles, como el anterior para hablar de este proyecto, en esa primera reunión no hubo ningún concejal como para que aporte, o colabore en alguna modificación, mientras que el pasado miércoles hubieron dos concejales que señalaron que acercarían modificaciones respecto de lo que querían hacer, no lo hicieron, y hoy tampoco estuvieron en la reunión, sabiendo que iban a estar presentes las jubiladas, por lo cual no tenemos que seguir perdiendo el tiempo, por el contrario estamos trabajando, y las discusiones hay que darlas donde corresponde, en la sala de Comisiones, o en la Parlamentaria, o en la misma sesión, pero me parece que le siguen faltando el respeto a la gente al no venir a participar”, concluyó Mora.

El proyecto presentado por la concejal sostiene que “para aquel contribuyente jubilado que no esté exento del pago de sus impuestos por superar las Unidades Fiscales que exige la normativa vigente, siendo este titular propietario de una única propiedad inmueble destinada para vivienda permanente, cuyo ingreso mensual y familiar no supere las cuatro mil UF, y que tenga abonado la totalidad de sus tributos al 15 de diciembre de cada año, se le otorgará una bonificación total del 15% sobre los tributos del año siguiente”.

“El beneficio será aplicable sobre las liquidaciones del impuesto inmobiliario, impuesto automotor, tasa de servicios municipales, y tasa de servicios sanitarios”.

“Además también se le realizará un descuento por el pago anual total del 20% sobre el total de los tributos a devengar en el ejercicio en curso para aquellos que abonen hasta el 31 de marzo de cada año la totalidad de impuestos y tasas a ese ejercicio”.