La banda de pop rock británica anuncio oficialmente que lanzarán un nuevo álbum que incluirá nuevas canciones de ellos y versiones de clásicos de The Rolling Stones, Billie Eilish, Talking Heads, Siouxsie And The Banshees y más

La banda británica Duran Duran anunció su 16º álbum de estudio “Danse macabre” que se lanzará el 27 de octubre a través de Tape Modern/BMG a tiempo para Halloween.