Media sanción al presupuesto nacional: 81 mil millones para Tierra del Fuego en un trienio

Río Grande.- En diálogo con el programa ‘De la Mejor Manera’ que se emite por Radio Universidad, la Diputada Nacional Mabel Caparrós fue consultada por la confirmación de que el Gobierno nacional adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus COVID-19.

“Genera una enorme expectativa, pero de todas maneras falta una etapa todavía; es una pre compra, aunque vale aclarar que el Gobierno nacional también tiene en cuenta otras vacunas”, introdujo la parlamentaria nacional.

Entendió que “la Argentina se está poniendo a la vanguardia para poder acceder a la vacuna porque cualquiera sea ésta y su efectividad, será para millones de habitantes del mundo y en este sentido nuestro país está siendo previsor y hay mucho interés en que la vacuna rusa funcione y si es así, mirar al año 2021 con mucha esperanza porque este año ha sido tremendo”.

“Hay que seguir cuidándonos y cuidando a los demás”

La diputada Mabel Caparrós pidió tomar las noticias con mucha cautela. “Más allá de las expectativas, todavía no está la vacuna y por lo tanto debemos seguir cuidándonos y cuidando a los demás, más ahora que se está abriendo todo. Cada uno debe tomar la responsabilidad de cuidarse y cuidar porque más allá de las expectativas, se están tomando previsiones y es un buen pensar en celebrar los compromisos para que Argentina acceda a los millones de dosis que precisa, pero hoy todavía no está”.

Asimismo admitió que está al tanto de las reuniones del gobernador Gustavo Melella desde agosto de este año cuando se reunió con el Embajador ruso en la Argentina y de la puesta a disposición del Laboratorio del Fin del Mundo para alguna de las etapas del proceso de la fabricación de la vacuna. “Esto nos pone a los fueguinos en un lugar privilegiado si la cuestión funciona”.

“La realidad es que no nos podemos relajar; hay que llegar vivos a la vacuna, sea en diciembre, en enero o en junio del año que viene y para llegar vivos, hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo mal que es no limpiarnos las manos, no usar barbijos, amontonarnos en reuniones sociales. Estamos haciendo todo mal en este momento y no ayuda, no ayuda a los hospitales y no ayuda a que podamos vivir lo más normal posible y no es tan difícil cuidarnos”.

Más presupuesto que nunca

Caparrós enfocó en el tratamiento del presupuesto nacional 2021 que ya tuvo media sanción por parte de la cámara baja y que este martes comenzó a ser tratado en el Senado. “Es más presupuesto que nunca, porque la misma palabra lo dice, uno pre supone que va a entrar determinada cantidad de plata y vamos a invertirla políticamente porque lo decide el Presidente de esta manera”.

Agregó que “siempre hay variaciones por diversos motivos, pero este presupuesto está afectado por la pandemia del COVID-19 que está castigando al mundo entero, no solo a nuestro país y todos los países quieren hacerse de la vacuna contra esta pandemia que no solo ha matado personas, sino a las economías de los países y no se logra todavía el resultado definitivo contra este virus que es muy complejo, lo que hace que el presupuesto 2021 esté lleno de incertidumbres”.

En este sentido observó que “si aparece una vacuna efectiva sería una bendición porque podríamos estar hablando de otra manera”.

Sobre la media sanción del proyecto de presupuesto en Diputados, Caparrós aseguró que “fue un buen resultado; es un presupuesto muy federal pensado por el Gobierno nacional con la inclusión de todas las provincias y es más, tiene en cuenta qué necesita cada provincia para su propio desarrollo, más allá de que pueda haber temas controvertidos dentro del presupuesto, de algunos funcionarios acuerden más o menos”.

En ese punto resaltó que “ha sido un proyecto de presupuesto con una perspectiva de género absolutamente marcada en la cantidad de fondos destinados a políticas de género por un lado y por el otro, un presupuesto muy federal respetando lo que cada provincia necesita para desarrollarse que es el caso de Tierra del Fuego que está incluida dentro de los recursos merced a un trabajo que hemos llevado adelante con el gobernador Gustavo Melella y en el que he participado activamente lo mismo que con el presidente de nuestro bloque Máximo Kirchner, también con Sergio Massa y si bien no integro la comisión pude llevar la información y gracias también a su presidente Carlos Heller que ha tenido una paciencia infinita y se lograron fondos muy importantes para el desarrollo de la energía eléctrica en Tierra del Fuego, transporte, renovación de turbinas”.

Detalló que “son un poco más de 81 mil millones de pesos en un presupuesto plurianual 2021,2022 y 2023; esto va a permitir poner en condiciones a la provincia en cuanto a su sistema energético y poner en condiciones para recibir inversiones y aquellas cuestiones que sean necesarias para el desarrollo de Tierra del Fuego”.

Régimen de promoción industrial

Además, “se obtuvo una buena mirada, casi volvimos a los impuestos internos del 2009 con un impuesto del 17 por ciento para los productos importados que compiten con los producidos en Tierra del Fuego y un 6,5 por ciento para los productos indicados en nuestra provincia, pero le queda a Tierra del Fuego una diferencia a favor del 10,5 de la producción fueguina”, precisó Caparrós.

La Diputada Nacional animó a “aprovechar este tiempo porque en paralelo el Gobierno provincial está renegociando la prórroga del sub régimen de promoción industrial y esto es muy importante porque se está renegociando un régimen que es muy discutido que algunos no lo quieren otros sí y esta tranquilidad de impuestos internos va a permitir que mientras se renegocia el sub régimen, las empresas estarán más tranquilas y podrán tener mano de obra local trabajando; también que los trabajadores estén en mejores condiciones y que la producción esté garantizada”.

Entendió que “si logramos esta cuestión empática de, por un lado, tener esta tranquilidad para las empresas e industrias y, por el otro lado, tener un gobierno que va avanzando en esa prórroga del contenido del sub régimen de promoción industrial, me parece que al final del camino vamos a tener noticias muy buenas, lo que genera expectativas muy buenas”.

También reparó que “todas las provincias quieren un régimen de promoción económica y a veces se preguntan por qué Tierra del Fuego sí la tiene y ellas no. Creo que se debió incluir en la reforma constitucional de 1994 la característica de insularidad que tiene Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que tiene a Malvinas y demás islas, una de las pocas zonas que nos van quedando de conflictos con ese anclaje colonial que tiene Inglaterra en Malvinas y que está dentro de nuestro espacio y también porque somos la puerta de entrada a la Antártida y no fue contemplada así en el plexo constitucional. Somos la única provincia con esta característica”.

Agregó que “si se hubiera incluido esta excepcionalidad en la Constitución nacional, hoy no estaríamos discutiendo la prórroga del sub régimen, sería algo natural para la provincia de Tierra del Fuego, para su desarrollo, para su bienestar poblacional”.

Lamentó que se siga discutiendo periódicamente esta extensión, tanto desde la oposición a nivel nacional como a nivel local porque no comparten de qué modo y a qué segmento de la economía beneficia o perjudica.

“Es el tiempo de crecer”

“Tierra del Fuego necesita encontrar el camino, con estabilidad laboral, con estabilidad poblacional y para esto se requieren políticas a largo plazo; creo que esta es la intención de Gustavo Melella y es lo que él viene planteando al Gobierno nacional, una política largoplacista que permitan inversiones y estabilidad laboral”, valoró Caparrós.

“Soy optimista, aún con estos vaivenes del sub régimen, ahora hay una oportunidad que nos da la coyuntura; ya el hecho de considerar las obras de infraestructura que contempla el presupuesto nacional que nos da la posibilidad de generar mano de obras mientras se hacen las obras y después una perspectiva de futuro, de desarrollo que creo que es muy importante para la provincia, son cosas que deben ser consideradas”.