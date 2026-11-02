La Feria del Libro rendirá homenaje a la trayectoria de “Mingo” Gutiérrez

La XXIX Feria Provincial del Libro de Tierra del Fuego tendrá una nueva edición del 2 al 8 de noviembre, con una programación que reunirá a escritores, lectores, artistas y referentes de la cultura local.



Bajo el lema “Mensajero del río”, la propuesta rendirá homenaje a Oscar “Mingo” Gutiérrez, reconocido por su aporte a la literatura, el periodismo y la comunicación, además de su compromiso con la construcción de la identidad cultural fueguina.



Durante los primeros días, la agenda contempla visitas de autores y talleres en establecimientos educativos, con actividades vinculadas a la escritura creativa, el diseño de tapas de libros, la elaboración de postales fueguinas y encuentros destinados a docentes.



Desde el viernes 6, las actividades se concentrarán en el Museo Fueguino de Arte y otros espacios culturales, con presentaciones de libros, lecturas de poesía, talleres y propuestas musicales.



Uno de los momentos destacados será la presentación de Historias de amor y de muerte, el libro de Darío Sztajnszrajber, conocido como Darío Z, y Soledad Barruti. La actividad tendrá dos encuentros: el sábado 7, a las 20 horas, en la Fábrica de Talentos de Ushuaia, y el domingo 8, a las 19 horas, en el Museo Fueguino de Arte de Río Grande. La participación será gratuita, con inscripción previa.



La programación también incluirá actividades recreativas para las infancias, espacios de expresión artística y propuestas que buscan acercar la producción literaria fueguina a nuevos lectores.



### Cronograma de actividades



Viernes 6 de noviembre – Museo Fueguino de Arte (planta baja)



* 16:00: Sembrar en el viento: La Misión Salesiana en las Islas Malvinas 1888-1952, de Gustavo Héctor Mahon (narrativa).



* 17:00: El puente de los cuentos, de Axel León Suárez (cuentos).



* 18:00: Los sublevados, de Santiago Reyes (policial).



* 19:00: Hablando a tu corazón, de Gabriel Mazza (biografía).



* 20:00: Vestigio: lo que no se fue, de Miguel Cradozo (thriller).



* 21:00: Viento de Río, de Freddy Gallardo (poesía).



Sábado 7 de noviembre



Museo Fueguino de Arte – Planta alta



* 17:00: La tierra de las mujeres, de Cynthia Cordi.



* 18:00: Más que dinosaurios II, de Damián Fernández.



* 19:00: Cuentos de Malanoche, de Oscar “Mingo” Gutiérrez.



* 20:00: Poesía en las orillas, mesa de lectura.



Museo Fueguino de Arte – Planta baja



\- 17:00: Taller de fanzine y espacio lúdico abierto para las infancias.



Sala 4 – Museo Fueguino de Arte



\- 15:00: Taller de rimas y barras, a cargo de Mono Wario.



Refugio del Arte Fueguino – Elcano 419



\- 22:00: Poesía en la Cantina, micrófono abierto y presentación musical.



Domingo 8 de noviembre



Museo Fueguino de Arte – Planta alta



* 16:00: My Pago, de la Coordinación de Lenguas Extranjeras.



* 17:00: “Más letra para nuestras letras”, taller a cargo de Rodrigo Manigot (INAMU).



* 19:00: Historias de amor y de muerte, de Darío Z y Soledad Barruti.



SUM del Centro Cultural Yaganes



* 17:00: Presentación del Dúo Acústico Avalon.



* 18:00: Cierre institucional.



Museo Fueguino de Arte – Planta alta



\- 17:00: Búsqueda del tesoro y espacio lúdico abierto para las infancias.



La feria busca consolidarse como un espacio de encuentro entre autores y lectores, promoviendo la lectura y dando visibilidad a las obras y producciones literarias de la provincia.



Para consultar la programación completa de las actividades del 2 al 5 de noviembre y otras novedades, se podrá acceder a las redes sociales oficiales de la Agencia de Innovación Fueguina.



Inscripción para la presentación de Darío Z y Soledad Barruti:



[Completar formulario de inscripción](https://forms.gle/BRq2vBdbpAv5m4rB6?utm_source=chatgpt.com)



