La distribución de fondos estará en el centro de una reunión entre provincia y municipios

En medio de las dificultades económicas que atraviesan las administraciones públicas de Tierra del Fuego, se realizará una nueva reunión entre funcionarios del área económica y representantes de los tres municipios de la provincia.



El encuentro está previsto para el martes 3 de noviembre, a las 11 horas, en las oficinas del Ministerio de Economía en Ushuaia, y contará con la participación de equipos técnicos de las administraciones municipales.



Uno de los principales puntos de la agenda será el análisis de la situación financiera actual y la disponibilidad de recursos para afrontar el funcionamiento de las distintas áreas del Estado.



También se abordará la programación de los fondos y la distribución de los recursos de coparticipación, con especial atención a los ingresos provenientes de la Nación, que representan una parte fundamental del financiamiento municipal.



La convocatoria se produce en un contexto de preocupación por las dificultades financieras que afectan tanto a la administración provincial como a los municipios, especialmente por su impacto en las cuentas públicas y en la disponibilidad de fondos.



La reunión buscará avanzar en el intercambio de información y la coordinación entre las distintas administraciones, en un escenario donde la distribución y los tiempos de transferencia de los recursos se han convertido en cuestiones centrales para las finanzas de las ciudades fueguinas.



