Una mujer fue hospitalizada tras un choque entre dos vehículos

Un accidente de tránsito protagonizado por dos vehículos se produjo este viernes en la intersección de Islas Malvinas y Combate de Montevideo, en Río Grande.



En el siniestro estuvieron involucrados un Ford Ka, conducido por Axel Escudero, de 31 años, y un Fiat Palio, al mando de Jacinta Espilonsin, de 71.



Como consecuencia del hecho, la conductora del Fiat recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada al Hospital Regional Río Grande para una evaluación más completa.



Tras el episodio, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la colisión.



