La Misión Salesiana recibirá una gran jineteada con rumbo a Jesús María 2027

Las tradiciones gauchas volverán a tener un lugar destacado en Río Grande con la realización de una Gran Jineteada en las instalaciones de la Misión Salesiana, donde se espera la participación de jinetes, agrupaciones tradicionalistas y público en general.



El encuentro se llevará adelante el 8 de noviembre desde las 12 horas y tendrá como eje las pruebas de crina, grupa y bastos, disciplinas que formarán parte del proceso clasificatorio para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027.



La jornada contará con la conducción de Guillermo Bustamante, el trabajo de Agustín Nahuel como payador y la participación de Julio Rocha en la función de capataz de campo, junto a Nahuel Bustamante.



La celebración incluirá también propuestas recreativas y actividades vinculadas a la vida rural y las costumbres camperas. El encuentro buscará generar un espacio para compartir la cultura gaucha y mantener vigentes las expresiones tradicionales.



Como parte de la programación, se prevén festejos y juegos en el predio, además de un almuerzo para los jinetes que participarán de la competencia.



Con entrada libre y gratuita, la convocatoria está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una jornada que combinará destrezas criollas, música, tradición y encuentro familiar.



