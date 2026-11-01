Un hombre fue detenido por daños en una propiedad

Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo, luego de ser señalado por presuntamente ocasionar daños en el exterior de una vivienda de Río Grande.



El procedimiento se inició a partir de una alerta que advertía sobre una persona que estaría provocando destrozos en una propiedad ubicada en inmediaciones de las calles 11 de Julio y Obligado.



Al llegar al lugar, el personal policial localizó a Lisandro Fabián Martínez, de 29 años, quien se encontraba en el exterior del inmueble, junto a un tiraje de calefactor que presentaba daños aparentemente recientes.



Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y dieron intervención a la Fiscalía de turno del Distrito Judicial Norte, que continuará con las actuaciones correspondientes.



