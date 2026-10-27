Loteo público-privado: abren las inscripciones online hasta el 11 de novi

Las inscripciones al Programa Público Privado de Loteo comenzarán este 27 de octubre y se extenderán hasta el 11 de noviembre. El trámite se realizará exclusivamente de manera online, a través del Portal Ciudadano.

Quienes ya integren el Registro de Demanda Habitacional también deberán completar su postulación mediante la plataforma digital. En tanto, las personas que todavía no estén registradas podrán inscribirse si reúnen las condiciones establecidas para acceder al programa.





Entre los requisitos se encuentra ser mayor de 18 años, contar con DNI argentino o acreditar residencia permannente en el país en el caso de personas extranjeras, y tener domicilio real en Río Grande con al menos dos años de residencia continua y comprobable.

Además, el postulante y su grupo familiar no deberán contar con otra solución habitacional en el país ni haber recibido una vivienda o un préstamo destinado a ese fin, otorgado por organismos nacionales, provinciales o municipales, durante los últimos diez años.





Para completar el procedimiento, será necesario ingresar al Portal Ciudadano con el DNI, completar la Declaración Jurada Digital y aceptar los términos y condiciones correspondientes. La información presentada será verificada mediante registros oficiales, entre ellos el SINTYS, el IPVyH y la Dirección de Rentas.





En cuanto a las condiciones económicas, el programa contempla tres alternativas de pago: una modalidad de pago único con una bonificación del 15%; un anticipo del 20% y el saldo en 36 cuotas; o un anticipo del 50% y el monto restante en 48 cuotas.

También se prevé una bonificación adicional del 5% para quienes acrediten más de diez años de antigüedad en el Registro de Demanda Habitacional.

Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es la puesta en funcionamiento del Fondo de Desarrollo Urbano. Según lo previsto, los recursos obtenidos a través de la preventa de los terrenos serán reinvertidos en el mismo sector, con el objetivo de completar las obras de infraestructura y avanzar en la consolidación de la urbanización.

La propuesta busca ampliar las posibilidades de acceso a la tierra para familias que proyectan establecerse en Río Grande, mediante un esquema que combina requisitos de inscripción, distintas opciones de financiación y la reinversión de los fondos en el desarrollo urbano.



