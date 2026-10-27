Protectoras y especialistas debatieron la castración obligatoria de perros y gatos

Representantes de distintas organizaciones proteccionistas de Río Grande participaron de una reunión para analizar los alcances del proyecto de ordenanza sobre Tenencia Responsable de Mascotas, que contempla la castración obligatoria de perros y gatos como una de sus principales medidas.



La iniciativa ya tomó estado parlamentario y fue girada a las comisiones correspondientes del Concejo Deliberante, donde continuará su tratamiento antes de avanzar en las siguientes etapas legislativas.



Del encuentro participaron Florencia Gaya, de Amo los Animales; Karina Keller, de Bienestar Animal; Ivana Borda, de Guardia Animal; Rosa Mancilla, de Animalistas Patagónicas; y Sol Medina, de Río Grande Adopta.



Uno de los principales ejes del debate fue la necesidad de prevenir la reproducción no planificada, reducir la cantidad de animales sueltos y evitar situaciones de abandono. En ese marco, se planteó la castración como una herramienta para contribuir al control poblacional y mejorar las condiciones sanitarias de perros y gatos.



Durante el intercambio también se destacó la importancia de avanzar en una normativa integral que contemple tanto el bienestar animal como las responsabilidades que asumen las personas al incorporar una mascota a su hogar.



Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de acompañar las medidas legales con campañas de educación y concientización. El objetivo es promover cambios de conducta en la comunidad y reforzar la importancia de la prevención, el cuidado y la protección de los animales.



El proyecto contempla, además de la castración obligatoria —excepto cuando exista una contraindicación veterinaria debidamente acreditada—, disposiciones vinculadas con la identificación, el registro y la vacunación de perros y gatos.



La propuesta también incluye una actualización del régimen de sanciones para quienes incumplan las obligaciones establecidas, con especial atención a los casos de maltrato, abandono y tenencia irresponsable. Asimismo, prevé un esquema de reincidencia para desalentar las infracciones reiteradas.



Las representantes de las organizaciones proteccionistas manifestaron su intención de participar en el tratamiento del proyecto dentro de las comisiones del Concejo Deliberante, con el propósito de aportar sus conocimientos y experiencias al debate.



La discusión legislativa abrirá una nueva instancia para analizar el alcance de las obligaciones que se busca establecer y las herramientas necesarias para fortalecer la protección animal en la ciudad.



