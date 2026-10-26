Altos del Turbio: licitan una obra eléctrica de casi $787 millones en Tolhuin

La obra de electrificación y alumbrado público de Altos del Turbio, en Tolhuin, avanzó con el llamado a licitación pública para ejecutar la infraestructura necesaria que permita extender el suministro eléctrico a las familias que residen en esta zona de la ciudad.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial cercano a los 787 millones de pesos y establece un plazo de ejecución de 180 días corridos. La intervención apunta a responder a una demanda de los vecinos de una urbanización que todavía no dispone de los servicios eléctricos previstos.

Entre los trabajos proyectados se encuentra la extensión de aproximadamente 2.000 metros de línea de media tensión, una infraestructura necesaria para ampliar la capacidad de distribución de energía en el sector.

Además, se instalarán tres nuevos puestos de transformación de 160 KVA cada uno y se ampliará un transformador existente hasta alcanzar una capacidad de 250 KVA.

El proyecto también incluye la construcción de redes de baja tensión y la instalación del alumbrado público, con el objetivo de completar las instalaciones necesarias para llevar electricidad a las viviendas y mejorar las condiciones de iluminación del barrio.

El llamado a licitación fue oficializado mediante una resolución cuya firma fue confirmada por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, quien destacó la importancia de avanzar con los trabajos para que los residentes puedan acceder al servicio.

La ejecución de esta infraestructura representa un paso necesario para atender las necesidades de Altos del Turbio, donde el acceso a los servicios básicos constituye una de las principales demandas vinculadas al crecimiento urbano.

La falta de electricidad en sectores habitados plantea dificultades para las familias y condiciona las posibilidades de desarrollo de las viviendas. En ese contexto, la ampliación de las redes resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida y acompañar la consolidación de la urbanización.

Con un presupuesto millonario y un plazo previsto de seis meses, la iniciativa deberá avanzar ahora a través del proceso licitatorio, que permitirá definir la contratación de los trabajos.

La obra se suma a las intervenciones de infraestructura necesarias para ampliar la cobertura de los servicios esenciales en Tolhuin, una ciudad que enfrenta el desafío de acompañar su expansión con redes y equipamiento adecuados.

La concreción del proyecto permitirá dotar a Altos del Turbio de instalaciones eléctricas y alumbrado público, dos componentes centrales para avanzar en la integración del barrio y atender una necesidad pendiente de sus habitantes.