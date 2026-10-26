Coparticipación: organismos coordinan acciones conjuntas

Distintos organismos de Río Grande profundizaron el trabajo conjunto para abordar la deuda de coparticipación que mantiene la Provincia con la ciudad, un monto que ya supera los 17.000 millones de pesos y que, según plantearon, genera un fuerte impacto en las finanzas públicas.



Durante el encuentro se analizó el retraso en las transferencias de recursos y las consecuencias que esa situación tiene sobre el funcionamiento de la administración local, al tiempo que se acordó coordinar una estrategia común para impulsar el reclamo.



La mesa de trabajo, conformada por representantes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas, busca compartir información financiera y definir acciones coordinadas frente a la demora en el envío de los fondos.



Según se expuso, las transferencias presentan demoras de hasta 45 días, un escenario que consideran inédito y que afecta la previsibilidad de la gestión pública.



En ese marco, se resolvió avanzar inicialmente por la vía administrativa y, de ser necesario, recurrir a instancias judiciales para reclamar la regularización de los recursos que corresponden a la ciudad.



