Dos vehículos colisionaron y una niña fue trasladada al hospital

El siniestro vial ocurrió en Sarmiento al 2200 e involucró a un Honda Civic y un Chevrolet Prisma. Una menor de 3 años, que viajaba en uno de los automóviles, fue trasladada preventivamente al Hospital Regional para recibir atención médica.
Hace 3 horas Locales

Una colisión entre dos vehículos se registró este lunes 26 de octubre en calle Sarmiento al 2200, en Río Grande, y motivó la intervención de personal policial y sanitario.

En el hecho estuvieron involucrados un Honda Civic blanco, conducido por una mujer de 34 años que viajaba junto a una niña de 3 años, y un Chevrolet Prisma blanco, al mando de un hombre de 50 años, quien iba acompañado por una mujer de 31.

Tras el impacto, se constató que la menor presentaba una lesión en el labio, por lo que se dispuso su traslado preventivo al Hospital Regional para una mejor evaluación médica, acompañada por su madre.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y trabajó personal de la División Policía Científica para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

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