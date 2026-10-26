Dos vehículos colisionaron y una niña fue trasladada al hospital

Una colisión entre dos vehículos se registró este lunes 26 de octubre en calle Sarmiento al 2200, en Río Grande, y motivó la intervención de personal policial y sanitario.

En el hecho estuvieron involucrados un Honda Civic blanco, conducido por una mujer de 34 años que viajaba junto a una niña de 3 años, y un Chevrolet Prisma blanco, al mando de un hombre de 50 años, quien iba acompañado por una mujer de 31.

Tras el impacto, se constató que la menor presentaba una lesión en el labio, por lo que se dispuso su traslado preventivo al Hospital Regional para una mejor evaluación médica, acompañada por su madre.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y trabajó personal de la División Policía Científica para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.