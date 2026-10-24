SoberaníaTech: convocan a jóvenes fueguinos a desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras

Una nueva iniciativa busca reunir el talento joven, la creatividad y el conocimiento científico para desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a los desafíos de Tierra del Fuego. Se trata de SoberaníaTech, una hackatón que invita a transformar ideas en proyectos concretos y fortalecer la innovación desde el sur del país.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 16 y 35 años, incluyendo estudiantes, diseñadores, comunicadores, artistas, docentes, investigadores, programadores y cualquier persona interesada en la ciencia, la tecnología y la innovación.

La actividad se desarrollará del 9 al 12 de noviembre, bajo el lema “Innovar desde el sur, transformar el futuro”. Durante esas jornadas habrá instancias de formación, mentorías y trabajo colaborativo para que los participantes puedan diseñar y desarrollar sus propuestas con acompañamiento presencial y virtual.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la posibilidad de abordar la soberanía desde una perspectiva amplia, que no se limite a la dimensión territorial, sino que también contemple la producción de conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico y la creación de herramientas propias para responder a las necesidades de la comunidad.

Los proyectos podrán orientarse a cinco ejes temáticos: territorio, Malvinas y Atlántico Sur; Antártida, ciencia y conocimiento abierto; autonomía y soberanía tecnológica; ambiente y recursos estratégicos; y memoria, cultura e innovación comunitaria.

La participación será gratuita y las inscripciones permanecerán abiertas del 26 de octubre al 6 de noviembre, con cupos limitados. Los interesados podrán anotarse en equipos de entre tres y cinco integrantes o de manera individual. En este último caso, la organización facilitará la conformación de grupos de trabajo.

La propuesta también contempla la participación de fueguinos y fueguinas que actualmente residen en otras provincias, con el objetivo de ampliar el intercambio de ideas y mantener los vínculos con el territorio a través de proyectos de innovación.

Otro de los puntos destacados es que no será necesario contar con conocimientos previos de programación. La iniciativa busca integrar distintas disciplinas y demostrar que las soluciones innovadoras también pueden surgir de la combinación de experiencias, perspectivas y saberes diversos.

El cierre tendrá lugar el 19 de noviembre en la Fábrica de Talento de Ushuaia, ubicada en avenida Maipú 1255. Allí, los equipos presentarán sus prototipos y soluciones ante un jurado independiente, en una jornada abierta a la comunidad.

SoberaníaTech apunta a generar un espacio de participación para las juventudes, impulsar el desarrollo de nuevas ideas y promover el uso de la ciencia y la tecnología para abordar problemáticas locales y regionales.

Inscripciones: https://soberaniatech.com.ar/

Consultas: hackaton@aif.gob.ar