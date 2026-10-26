Lanzan programa de formación e inserción laboral para cuidadores

Se puso en marcha el Programa de Formación, Registro e Intermediación Laboral en Cuidados, una iniciativa orientada a fortalecer la capacitación de quienes se desempeñan en este ámbito y ampliar sus posibilidades de inserción laboral.





La propuesta apunta a reconocer el valor social y económico de las tareas de cuidado, una actividad esencial para el bienestar de las personas y el funcionamiento de las familias, que históricamente ha recaído principalmente sobre las mujeres.





El programa contempla la creación de un registro de personas cuidadoras y un mecanismo de intermediación laboral para facilitar el vínculo entre quienes ofrecen estos servicios y las familias o instituciones que necesitan asistencia.





La iniciativa también busca avanzar en la profesionalización del sector, reconocer las distintas especialidades y contribuir a mejorar las condiciones laborales de quienes desarrollan estas tareas.





Entre los perfiles contemplados se encuentran personas dedicadas al cuidado de niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad, de acuerdo con la formación y experiencia de cada postulante.





La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, destacó la importancia de contar con un registro público que permita identificar a quienes ya trabajan en el sector y a quienes buscan incorporarse, al tiempo que facilite el acceso de las familias a estos servicios.





La funcionaria señaló que las tareas de cuidado suelen estar insuficientemente remuneradas y consideró que su reconocimiento y profesionalización son pasos necesarios para otorgarles el valor que merecen.





Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, sostuvo que las necesidades de cuidado atraviesan a distintos sectores de la comunidad y que muchas familias deben resolver estas situaciones sin contar con herramientas suficientes.





En ese sentido, explicó que el área de Desarrollo Productivo, mediante la Oficina de Empleo y la Dirección de Desarrollo Local, tendrá a su cargo acciones de intermediación para vincular a las personas capacitadas con quienes demanden estos servicios.





La propuesta se presenta, además, como una alternativa para ampliar las oportunidades laborales en un contexto económico complejo, mediante herramientas que permitan conectar la formación con las necesidades concretas del mercado de trabajo.





**Cómo realizar la preinscripción**





Las personas interesadas en participar pueden completar la preinscripción a través del Portal Ciudadano, ingresando al siguiente enlace:





https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/formacioencuidados





Una vez completado el formulario, el equipo responsable se comunicará con cada postulante para coordinar una entrevista de admisión. Durante esa instancia se relevarán la formación, la experiencia, los intereses y las necesidades de cada persona, de acuerdo con el perfil seleccionado.





De esta manera, el programa busca articular capacitación, reconocimiento del trabajo de cuidados e intermediación laboral, con el objetivo de ampliar las posibilidades de empleo y facilitar el acceso de las familias a servicios especializados.



