La Base Aeronaval de Río Grande abrió sus puertas con una exhibición de aeronaves

En el marco del 77.º aniversario de la institución, vecinos y familias participaron este domingo de una jornada abierta al público que permitió conocer de cerca aviones, helicópteros y equipamiento de la Armada Argentina.
Hace 6 horas Locales

La Base Aeronaval Río Grande llevó adelante este domingo una exhibición de aeronaves y equipamiento, en una propuesta destinada a acercar la actividad de la Aviación Naval a la comunidad.

Durante la jornada, vecinos y familias tuvieron la posibilidad de observar de cerca distintos aviones y helicópteros, además de conocer parte de los recursos utilizados en las operaciones aeronavales.

La iniciativa se desarrolló en el marco del 77.º aniversario de la Base Aeronaval y ofreció una oportunidad para que el público conociera más sobre las tareas que se realizan en el ámbito de la Armada Argentina.

La actividad también permitió compartir una jornada diferente, con las aeronaves como protagonistas y un espacio de acercamiento entre la institución y la comunidad de Río Grande.

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