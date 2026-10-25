Una adolescente impactó contra el cerco de una escuela

El accidente ocurrió este domingo por la tarde en el Colegio Antártida Argentina. La conductora, de 16 años, perdió el control de un Volkswagen Voyage y terminó dentro del predio escolar. No hubo personas lesionadas.
Hace 6 horas Locales

Un accidente vehicular se registró durante la tarde de este domingo en el Colegio Antártida Argentina, en Río Grande, cuando un automóvil colisionó contra el cerco perimetral e ingresó al predio.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Chawr y Koyuska y motivó la intervención de personal de la Comisaría Cuarta.

Según informó la Policía, el vehículo involucrado fue un Volkswagen Voyage blanco, conducido por una adolescente de 16 años.

La joven no sufrió lesiones y no se registraron otras personas afectadas. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes para documentar lo sucedido.

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