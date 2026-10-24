Río Grande: dos allanamientos por el robo de una bicicleta

Uno de los procedimientos arrojó resultado positivo y se secuestraron elementos de interés para la investigación. La causa está en manos del Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Norte.
Hace 1 día Locales

La investigación por el robo de una bicicleta derivó en dos allanamientos realizados este sábado 24 de octubre en distintos domicilios de Río Grande, por orden del Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Norte.

Los procedimientos se llevaron adelante en una vivienda ubicada en Paso de los Libres al 200 y en otra situada en Santa Catalina al 600.

En este último domicilio, donde reside Pedro de Jesús Flores, el allanamiento arrojó resultado positivo y se procedió al secuestro de elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Tras el procedimiento, Flores fue notificado de sus derechos y garantías procesales, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer el hecho.

La investigación busca determinar las circunstancias del robo y establecer las posibles responsabilidades vinculadas con la sustracción de la bicicleta.

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