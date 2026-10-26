Entre las seis mejores del mundo, Mahia Alonso va por más

La atleta fueguina Mahia Alonso, integrante de la Selección Argentina de Atletismo de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), afrontará la última instancia de preparación y competencia de la temporada, con la mirada puesta en mejorar su rendimiento y consolidar su posición en el ámbito internacional.

La actividad se desarrollará entre el 26 y el 31 de octubre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se llevará adelante una concentración junto con una competencia homologada.

Alonso llega a esta instancia ubicada en el sexto puesto del ranking mundial de salto en largo, una posición que buscará mejorar mediante una nueva marca que le permita continuar avanzando en su carrera deportiva.

El principal horizonte de la atleta es el Campeonato Mundial de Atletismo Adaptado de 2027, para el cual continúa trabajando con el propósito de alcanzar el nivel competitivo necesario.

Durante este año, la deportista también consiguió un avance importante al obtener la clasificación visual internacional, una acreditación indispensable para participar en las competencias internacionales de atletismo adaptado.

En el plano físico, Mahia continúa con su recuperación luego de atravesar una lesión. Actualmente, se encuentra recuperada en un 95% y sostiene una rutina diaria de entrenamiento para llegar en las mejores condiciones a esta última competencia del calendario.

Bajo la conducción de su entrenador, Nahuel Velázquez, la atleta mantiene su preparación con el objetivo de aprovechar esta oportunidad, registrar una nueva marca y seguir afianzándose entre las principales exponentes de su disciplina.

La participación en el CeNARD representará así un nuevo desafío para Alonso, que buscará cerrar el año con buenos resultados y continuar su camino hacia las próximas competencias internacionales.



