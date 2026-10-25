Ushuaia se prepara para un simulacro de evacuación por sismo y tsunami

Ushuaia será escenario el próximo 11 de noviembre de un simulacro de evacuación ante la hipótesis de un sismo seguido de un tsunami. La actividad comenzará a las 9 y buscará evaluar los mecanismos de respuesta, mejorar la coordinación entre los organismos intervinientes y reforzar las medidas de prevención en una ciudad con características sísmicas y costeras.

La iniciativa se enmarca en el proyecto binacional Zona Austral Resiliente, que se desarrolla junto con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de Chile.

La organización del ejercicio contempla la participación de aproximadamente 16 instituciones y más de 150 personas, entre integrantes de fuerzas de seguridad, equipos de emergencia, personal sanitario y organismos vinculados con la prevención y la asistencia.

Durante una reunión de coordinación, representantes de las distintas áreas avanzaron en la planificación de las tareas y en la definición de los procedimientos que se pondrán en práctica durante la jornada.

El simulacro tendrá dos etapas. En primer lugar, ante la representación de un movimiento sísmico, las personas deberán dirigirse hacia los puntos de encuentro establecidos. Posteriormente, cuando se active la alarma por tsunami, tendrán que continuar la evacuación hacia una zona segura.

El sector de resguardo estará delimitado sobre la calle Gobernador Paz, donde se estableció una cota de seguridad de 20 metros de altura, de acuerdo con las evaluaciones técnicas y los antecedentes considerados para definir el área de evacuación.

Para marcar el inicio de cada instancia y acompañar el desplazamiento de las personas se utilizarán alarmas sonoras. Además, durante los días previos se realizarán acciones informativas destinadas a comunicar las características del ejercicio y las recomendaciones correspondientes.

El secretario de Protección Civil, Pedro Franco, explicó que la actividad apunta a fortalecer la cultura de prevención sísmica e incorporar conocimientos vinculados con la preparación ante tsunamis y eventuales inundaciones costeras.

El funcionario señaló que la elección de un sector acotado permitirá practicar los procedimientos y mejorar la articulación entre las instituciones, con el propósito de contar con respuestas más organizadas ante una eventual emergencia real.

También aclaró que, frente a una situación de estas características, la evacuación de la población sería autogestionada, mientras que los organismos intervinientes colaborarían para facilitar la circulación y orientar el desplazamiento hacia los sectores seguros.

La planificación tiene en cuenta las particularidades geográficas de Ushuaia y la necesidad de que la comunidad conozca las vías de evacuación y las medidas que debe adoptar frente a una alerta.

En ese sentido, se destacó la importancia de prestar atención a las indicaciones oficiales y participar de las instancias de información que se desarrollarán antes del simulacro.

Del encuentro preparatorio participaron representantes de Manejo del Fuego, la Policía, Defensa Civil y Tránsito municipal, la Cruz Roja, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales, la Armada Argentina y la Prefectura Naval.

También estuvieron presentes integrantes de las áreas de Ordenamiento Territorial, Protección Civil, Seguridad Vial, Bomberos, Salud e Infraestructura de Datos Espaciales de Tierra del Fuego (IDE-TDF).

El ejercicio del 11 de noviembre permitirá poner en práctica los protocolos de evacuación y evaluar la coordinación entre los equipos de respuesta, en una instancia de preparación orientada a mejorar la seguridad de la población ante posibles emergencias naturales.