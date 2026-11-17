El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) puso en marcha un operativo nacional de actualización de registros de viviendas y cartografía urbana que incluye a Tierra del Fuego, donde las tareas de relevamiento ya comenzaron en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.



El trabajo se lleva adelante de manera coordinada con el Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC), cuyos equipos realizan los recorridos territoriales para identificar y registrar viviendas particulares y locales comerciales.



La iniciativa forma parte de la primera etapa de actualización de la Muestra Maestra Urbana de Viviendas (MMUV), una herramienta estadística que permitirá contar con información actualizada sobre la distribución y las características del parque habitacional.



Los datos recopilados serán incorporados a una base nacional que utilizará el INDEC para seleccionar las viviendas que formarán parte de distintas encuestas a hogares durante la próxima década.



A nivel nacional, el operativo contempla el relevamiento de aproximadamente 2.400.000 viviendas particulares y locales en sectores seleccionados de 11 provincias argentinas, entre ellas Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza.



En territorio fueguino, la participación del personal del IPIEC resulta fundamental para garantizar el desarrollo de las tareas en las tres principales localidades, siguiendo los criterios técnicos establecidos por el organismo nacional.



Desde el INDEC aclararon que los trabajadores estarán debidamente identificados mediante pecheras y credenciales institucionales. Para brindar mayor seguridad a los vecinos, también se habilitó una plataforma donde es posible comprobar la identidad de los encuestadores: encuestadores.indec.gob.ar.



Uno de los aspectos importantes del procedimiento es que los relevadores no deberán ingresar a las viviendas ni a los establecimientos comerciales. El registro se realiza exclusivamente mediante observación desde el exterior.



Además, la información obtenida tendrá carácter estrictamente confidencial y estará protegida por el secreto estadístico establecido en la Ley Nacional 17.622.



La actualización de estos registros permitirá mejorar la calidad de las estadísticas oficiales y disponer de una herramienta más precisa para conocer la realidad habitacional y social de la población.



Para consultas, el INDEC habilitó el Centro Estadístico de Servicios mediante el correo electrónico ces@indec.gob.ar y la línea telefónica 54 11 5031-4632.



