Realizarán jornadas de prevención y controles para personas con diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se llevarán adelante jornadas especiales de prevención y cuidado del pie diabético en distintos centros de salud de Río Grande, con el propósito de promover el diagnóstico temprano y reforzar los hábitos de autocuidado.

Las actividades comenzarán el lunes 16 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 20, con encuentros en diferentes puntos de la ciudad.

El cronograma previsto es el siguiente:

* Lunes 16: Centro de Salud N.º 2, ubicado en Hna. Taparello 389.

* Martes 17: Centro de Salud N.º 4, en Águila Mora 2348.

* Jueves 19: Centro de Salud N.º 1, en Hna. Luisa Rosso 779.

* Viernes 20: Centro de Salud N.º 3, en El Alambrador 212.

Durante las jornadas se ofrecerán charlas informativas abiertas a la comunidad sobre la importancia de cuidar los pies y prevenir lesiones que pueden generar complicaciones en personas con diabetes.

Además, se realizarán evaluaciones médicas que contemplarán controles clínicos, mediciones de glucemia mediante hemoglucotest y revisiones para detectar posibles signos de neuropatía periférica.

Los controles médicos estarán destinados a pacientes con diabetes que ya reciben atención en cada uno de los centros y que hayan sido previamente convocados.

También se gestionarán turnos para aquellas personas que necesiten una evaluación específica del pie diabético.

La propuesta apunta a reforzar la prevención y la detección temprana, teniendo en cuenta que el cuidado periódico de los pies es fundamental para evitar lesiones y complicaciones asociadas a la diabetes.