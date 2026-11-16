Una joven fue derivada al Hospital Regional de Río Grande tras un vuelco en la Ruta 3

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 2940, en la zona norte de Tolhuin. La conductora, de 23 años, viajaba acompañada por un familiar. Ambos fueron trasladados inicialmente al hospital modular.
Hace 36 minutos Locales

Un accidente vehicular se registró durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional Nº 3, en la zona norte de Tolhuin, donde un Renault Clio de color azul oscuro protagonizó un vuelco a la altura del kilómetro 2940.

El hecho fue advertido a través de un llamado al servicio de emergencias 911, lo que motivó la intervención del personal policial de la Comisaría de Tolhuin.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el vehículo apoyado sobre sus cuatro ruedas, aunque presentaba signos evidentes de haber protagonizado un vuelco.

El rodado era conducido por una joven de 23 años, identificada como Candelaria Cabrera, quien viajaba acompañada por un familiar de 39 años.

Ambos ocupantes recibieron asistencia y fueron trasladados al hospital modular de Tolhuin para su atención médica.

Posteriormente, debido a la necesidad de una evaluación de mayor complejidad, la conductora fue derivada al Hospital Regional de Río Grande.

En tanto, se iniciaron las actuaciones policiales correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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