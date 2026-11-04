Sumate a la campaña gratuita de prevención del cáncer de próstata

En el marco de la campaña internacional Noviembre Azul, se pondrá en marcha en Río Grande una propuesta gratuita destinada a fortalecer la prevención y promover la detección temprana del cáncer de próstata.

La iniciativa comenzará el próximo 16 de noviembre y estará dirigida a hombres y diversidades a partir de los 45 años, quienes podrán acceder a consultas médicas especializadas y pruebas de detección sin costo.

En esta primera etapa se dispondrán de 100 cupos, con el propósito de facilitar el acceso a controles urológicos y generar conciencia sobre la importancia de realizar chequeos periódicos.

Las prestaciones se brindarán en tres espacios de atención sanitaria de la ciudad:

Centro de Salud N.º 1, ubicado en Luisa Rosso 779.

Centro de Salud N.º 3, en El Alambrador 212.

Centro de Especialidades Médicas, situado en San Martín 28, tercer piso.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción habilitado para acceder a la campaña.

Formulario de inscripción: https://bit.ly/4ikdAwH

La propuesta apunta a derribar prejuicios y promover una mayor concientización sobre la salud masculina, teniendo en cuenta que muchas enfermedades pueden tratarse de manera más efectiva cuando son detectadas a tiempo.

En ese sentido, los controles preventivos y la consulta con profesionales de la salud constituyen herramientas fundamentales para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.

Noviembre Azul busca instalar esta problemática en la agenda pública y recordar que cuidar la salud también implica realizar controles médicos, incluso cuando no existen síntomas.