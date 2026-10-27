A 20 años de la ley de ESI, destacan su papel en la prevención de abusos y violencias

La Educación Sexual Integral (ESI) constituye una herramienta educativa destinada a acompañar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, a través de conocimientos que les permitan cuidar su salud, reconocer sus derechos y construir relaciones basadas en el respeto.

Desde la sanción de la Ley Nacional 26.150, en 2006, la normativa establece el derecho de los estudiantes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos de todo el país. Su enfoque comprende aspectos físicos, emocionales, sociales y afectivos, con contenidos que se ajustan a las distintas edades.

Uno de los puntos centrales de la ESI es la prevención de situaciones de abuso y violencia. A través de propuestas pedagógicas, se busca que los estudiantes puedan identificar conductas que vulneren su intimidad, comprender la importancia del consentimiento y reconocer cuándo una situación requiere la intervención de una persona adulta de confianza.

La formación también apunta a fortalecer los vínculos saludables, la autoestima y el respeto por las diferencias. En ese sentido, promueve el reconocimiento de la diversidad y la construcción de relaciones libres de discriminación.

Los contenidos se organizan en cinco ejes: el cuidado del cuerpo y la salud, la perspectiva de género, el respeto por la diversidad, el ejercicio de los derechos y la valoración de la afectividad. Cada uno se desarrolla de acuerdo con las características y necesidades de los estudiantes en las distintas etapas escolares.

A 20 años de la aprobación de la ley, la ESI sigue ocupando un lugar relevante en las discusiones sobre educación, derechos y prevención. Su implementación plantea el desafío de garantizar que la información llegue a los estudiantes de manera clara, responsable y adecuada a su edad.

Más allá de los debates que genera, su objetivo es brindar herramientas para que niñas, niños y adolescentes puedan tomar decisiones informadas, cuidar su integridad y desenvolverse en entornos donde el respeto y la protección de sus derechos sean una prioridad.



