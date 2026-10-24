Ushuaia: avanzan en la elaboración de un mapa de riesgo de incendios

La planificación de medidas para prevenir incendios forestales en Ushuaia sumó una nueva instancia de trabajo participativo, con el objetivo de identificar sectores vulnerables y establecer acciones concretas para reducir los riesgos.

Los encuentros estuvieron centrados en la elaboración del Mapa de Riesgo de Incendios Forestales de la cuenca alta de Ushuaia. Durante las jornadas, se compartieron los resultados del diagnóstico previo y se avanzó en la definición de posibles intervenciones junto a vecinos y referentes vinculados con el territorio.

El área analizada comprende la cuenca alta de Ushuaia, el Área Natural Protegida Vinciguerra y el valle del arroyo Chico. En estos sectores, la proximidad entre las zonas habitadas y el bosque nativo representa un desafío particular frente a los incendios forestales, especialmente en áreas de interfase.

A partir de la información relevada, los participantes intercambiaron experiencias, identificaron puntos vulnerables y analizaron alternativas para evitar o disminuir el impacto de posibles focos de incendio.

Además, se trabajó en la selección de las medidas prioritarias, los recursos necesarios para concretarlas y las herramientas que permitirán evaluar su aplicación en el territorio.

El subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía, destacó la importancia de incorporar los conocimientos y las experiencias de la comunidad en la planificación preventiva. Según explicó, la intención es convertir la información obtenida en acciones concretas que permitan reducir las vulnerabilidades y proteger los bosques nativos.

La iniciativa apunta a fortalecer la preparación de las comunidades ante este tipo de emergencias, con una estrategia que no se limite a la respuesta una vez iniciado el fuego, sino que contemple acciones anticipadas para disminuir las posibilidades de daños.

En ese sentido, el mapa permitirá reconocer qué sectores requieren mayor atención, cuáles son los elementos que necesitan protección y qué medidas deben implementarse de acuerdo con las características de cada zona.

El trabajo también busca promover una mayor participación comunitaria en el cuidado del entorno natural y en la construcción de herramientas para afrontar los riesgos asociados a los incendios forestales.

La planificación preventiva resulta especialmente relevante en áreas donde las viviendas, los espacios de uso recreativo y el bosque nativo comparten un mismo entorno, debido a la posibilidad de que un incendio afecte tanto al ambiente como a las personas y sus bienes.

Con la continuidad de estos talleres, se busca avanzar hacia una estrategia de prevención adaptada a las particularidades de cada sector, que permita mejorar la preparación ante emergencias y reducir la exposición al riesgo.