La Concejal Miriam ‘Laly’ Mora del bloque Forja Todos, se refirió a la reunión de Comisión de Seguimiento de Coparticipación que se realizó ayer en el Concejo Deliberante de la ciudad. “Faltó una parte importante: el Tribunal de Cuentas, que no estuvo invitado, y tampoco lo estuvo alguien del Gobierno Provincial, para que se pueda salir de la reunión con alguna respuesta” sostuvo la Edil.

Con respecto a la documentación que fue presentada por parte de los representantes del Ejecutivo Municipal, la Concejal aseguró que “nosotros habíamos hecho un Pedido de Informe, y la respuesta tiene que venir en este pedido; y no sólo pedimos información del atraso en el envío de fondos de coparticipación, sino también sobre lo que se votó en el Concejo Deliberante en cuanto a las declaraciones de emergencias en el marco de la Pandemia”.

“Queremos conocer qué se hace con las partidas de las áreas que por esta pandemia no están con actividades, que son varias” dijo Mora, remarcando que “nosotros votamos para darle esta importante herramienta al Ejecutivo Municipal, son facultades extraordinarias para haga cambio de partidas para que se destine a las áreas que más lo necesitan ahora; y no tenemos esa información, nuestro pedido todavía no fue respondido. Tratan de ‘inexpertos’ a los concejales y no son capaces de responder un pedido de informe”.

La Concejal Mora confió que “la información que trajeron ayer, es un resumen bancario con todos los movimientos, no nos respondieron el informe como debían, con documentación certificada; nos trajeron más de 60 hojas con todos los ingresos que tiene el Municipio; el cual no tiene saldo inicial, no figura el saldo actual, es decir no sabemos en qué situación se encuentra el Municipio, si está en ‘rojo’ o en ‘verde’; no sabemos la situación real de los fondos municipales, y es una información que está sin firmar, no está avalado por la Contaduría General del Municipio”.

En este mismo sentido, Mora agregó que “si me presentan más de 60 hojas de todas las cuentas que tiene el Municipio con todos los depósitos y transferencias, cómo encuentro la información que estoy solicitando específicamente; y no pasa por si tengo un contador o no (como dijo el Concejal Raúl Vonder Thusen), a esta altura de la emergencia por la pandemia debemos cuidar los fondos que tenemos, no es momento de estar contratando un profesional para que nos tenga que leer o analizar el resumen bancario que nos presenta el Municipio”.

Por último la parlamentaria de Forja Todos indicó que “trajeron también un archivo en power point, que el Presidente de nuestro bloque, Javier Calisaya, se los pidió para poder analizarlo también; y dijeron que era un ‘borrador’, es decir, seguimos con la libreta del carnicero, con el machete del Secretario de Finanzas, y no tenemos información oficial” reclamó Mora.